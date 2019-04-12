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На открытии конференции выступил руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Эксперты приступили к работе над планом международных исследований в Арктике

В Архангельске начала работу конференция научных экспертов стран-участниц соглашения о предотвращении ННН-промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана.

Наука прежде промысла

Встреча в Архангельске – первая для представителей десяти сторон после подписания основополагающего документа, регламентирующего доступ к водным биоресурсам в Центральной Арктике. Подписи под соглашением 3 октября 2018 г. поставили представители России, США, Канады, Дании (за Фарерские острова и Гренландию), Норвегии, Исландии, Японии, Китая, Республики Корея и Евросоюза. Соглашением предусмотрено, что меры регулирования промысла могут быть выработаны только на основании полноценных научных данных о состоянии запасов и среды их обитания.

На открытии конференции замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков отметил роль России, которая активно участвовала в подготовке проекта соглашения. «Участие в конференции – это показатель общей готовности принимать согласованные меры по сохранению биоразнообразия полярных регионов», – заявил глава ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в работе конференции участвуют более 100 российских и зарубежных ученых, экспертов, сотрудников международных организаций по контролю за рыболовством, экологов, представителей регулирующих органов. Им предстоит подготовить проект совместной программы научных исследований и мониторинга с целью изучения экосистем, а также разработать меры по сохранению и управлению рыбными запасами.

«Необходимым условием эффективной охраны ВБР арктического региона является регулярное выполнение мониторинга и съемок, позволяющих получить актуальные и точные научные данные о состоянии запасов», – констатировал Илья Шестаков. По его словам, Россия в настоящее время проводит ряд комплексных исследований в арктических морях, в том числе с участием других стран.

Глава Росрыболовства добавил, что резолюция по плану совместных исследований в Центральной Арктике будет рассматриваться на встрече стран, подписавших соглашение, которая состоится уже в мае в Канаде.

«Для поморов Белое море, Северный Ледовитый океан и все, что связано с добычей биоресурсов, является традиционным видом деятельности», – обратился к участникам мероприятия губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он отметил, что бережное отношение к морскому биоразнообразию, к рыбной ловле, рыбной промышленности – это не просто вопрос сегодняшнего дня, но и взгляд в будущее.

«Конференция соответствует духу, жизни, истории нашего поморского края, поскольку определяет совместные задачи по регулированию поведения в столь ответственном и столь важном для нас водном бассейне», – заявил глава региона.

Делегатов конференции поприветствовала зампредседателя Госдумы Ольга Епифанова, которая указала, что в современном мире нет другого района открытого моря, где задачи научно-исследовательской деятельности с целью углубления знания о морских живых ресурсах получили бы приоритет перед коммерческим рыболовством. «Это уникальный пример предосторожного подхода к воздействию промысла на экосистемы и ответственного отношения к использованию запасов ВБР и сбережению арктической природы», – обратила внимание депутат.

Работа конференции продлится до 13 апреля. В формате круглых столов также планируется обсудить вопросы подготовки кадров для обеспечения рыбохозяйственного комплекса в Арктике и меры по сохранению атлантического лосося.

От планов к экспедициям

Пока масштабных исследований в районе действия соглашения не проводилось, рассказал журналистам Илья Шестаков. Но в этом году Росрыболовство организует трансарктический переход научного судна «Профессор Леванидов» с Дальнего Востока.

«Северным морским путем пойдет научно-исследовательское судно, которое параллельно будет выполнять научные исследования Арктической зоны – и в море Лаптевых, и в Карском море, для того чтобы определить возможные потенциальные объекты для использования», – поделился планами руководитель Росрыболовства.

По его словам, в совместных исследованиях в рамках соглашения с Российской академией наук, подписанного на полях Восточного экономического форума, будет также задействовано НИС РАН «Академик Келдыш». «Будут взяты и пробы воды, и будут комплексные исследования, которые нам позволят оценить состояние запасов водных биоресурсов Арктической зоны в российской ее части», – уточнил Илья Шестаков.

Fishnews

  • На открытии конференции выступил руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства
  • В Архангельске начала работу конференция научных экспертов стран-участниц соглашения о предотвращении ННН-промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Губернатор Архангельской области Игорь ОРЛОВ. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Заместитель председателя Госдумы Ольга ЕПИФАНОВА. Фото пресс-службы Росрыболовства
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