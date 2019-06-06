06 июня 2019 года

Отраслевой наукой будут управлять коллективно

Реформа рыбохозяйственной науки продолжилась созданием нового руководящего органа во ВНИРО – коллегии. В первом заседании участвовали главы структурных подразделений центрального аппарата института и 28 региональных филиалов.

«Основная идея коллегии – в том, чтобы обсуждать наиболее важные вопросы, которые касаются текущей деятельности и перспектив развития ВНИРО как базового института рыбохозяйственной отрасли страны», – отметил директор Всероссийского НИИ Кирилл Колончин.

Первое заседание прошло в Москве 5 июня. Проводить коллегии планируется не реже двух раз в год.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, на заседание вынесли все плановые вопросы, требующие коллективного решения: финансовый отчет института, отчеты о закупочной и приносящей доход деятельности, итоги реорганизации и задачи на текущий год.

Обсуждался и вопрос строительства новых НИСов. С объединением научных подразделений Росрыболовства была проведена инвентаризация флота и разработана программа его обновления. На рассмотрение коллегии представили основные проекты судов, которые планируется построить в рамках программы. Это крупнотоннажники длиной 120 м ледового класса Arc4, среднетоннажные суда длиной 70 м ледового класса Arc4 с неограниченным районом плавания, суда длиной 40-45 м для исследований в экономической зоне России и внутренних морях, а также малотоннажные и маломерные суда.

Fishnews