25 апреля 2019 года

Кирилл Колончин: Объединение повысит эффективность отраслевой науки

Реформа, объединившая рыбохозяйственные НИИ в одно учреждение, позволит ведомственной науке более эффективно защищать интересы российского рыболовства, заявил директор ВНИРО Кирилл Колончин.

Как рассказал Кирилл Колончин на коллегии Росрыболовства в Астрахани, после объединения в систему ВНИРО входит 28 филиалов. Всего в объединенном институте работает 5072 сотрудника, в том числе 682 кандидата и доктора наук, а также 825 молодых ученых.

«Нам удалось сформировать единое государственное задание для всех подразделений, что позволяет исключить дублирование функций и научно-исследовательских работ», – заявил Кирилл Колончин. По его мнению, объединение позволит более рационально использовать кадровый потенциал, исследовательский флот и имущество, а также сформировать «абсолютно новый подход к приоритетным научным экспедициям».

«Можно сказать, что одна из задач, которые стоят сегодня при объединении институтов, – это повысить эффективность расходования бюджетных средств за счет оптимизации административно-управленческих функций, а также объединения материальной производственно-технической базы, – сказал глава ВНИРО. – Второе – это формирование единой структуры штатного расписания научных организаций, контроль за численностью, квалификацией, соотношением численности основного и вспомогательного персонала. Ну и такие вещи как единая ценовая политика, комплексное использование имущества и так далее».

Кирилл Колончин выразил уверенность, что комплексная целевая программа научных исследований в интересах рыбного хозяйства до 2023 г. будет выполнена. Благодаря увеличению финансирования ведомственной науки в ближайшее время предполагается построить новые морские исследовательские суда, сообщает корреспондент Fishnews.

«В 2020 году мы уже должны начать закладывать первые суда, – рассказал директор ВНИРО. – Это, во-первых, три крупнотоннажных судна длиной 120 метров ледового класса Arc4 с неограниченным районом плавания и с научным составом экспедиции 30 человек. Это также 5 среднетоннажных судов длиной 70 метров ледового класса Arc4 с неограниченным районом плавания и научной группой 20 человек и еще 2 заложенных в программу среднетоннажных судна 40-45 метровых, с районами плавания во внутренних и окраинных морях России и с научной группой 12 человек».

Напомним, что на коллегии Кирилл Колончин также выступил с предложением об интенсификации исследований рыбных ресурсов внутренних пресноводных водоемов России и строительству НИС для этих целей.

Fishnews