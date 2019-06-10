10 июня 2019 года

По крабовым квотам появился еще один проект

Министерство сельского хозяйства опубликовало еще один проект постановления по новому виду квот вылова крабов. На этот раз это порядок распределения общих допустимых уловов по видам квот.

Подготовка подзаконной базы по квотам добычи крабов в инвестиционных целях продолжается. Росрыболовство ранее заявило о планах провести торги по распределению таких квот до 1 сентября – в этом случае победители смогут осваивать полученные объемы уже со следующего года.

На этот раз на портале regulation.gov.ru размещен проект постановления «О внесении изменений в Положение о распределении общих допустимых уловов водных биологических ресурсов применительно к видам квот их добычи (вылова)».

Таким образом планируется встроить новый вид квот в общую систему распределения ОДУ, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что Положение определяет, в каком порядке допустимый улов распределяется по видам квот. Предполагается, что квоты вылова крабов станут в этом списке девятыми.

Напомним, что объем общего допустимого улова применительно к виду квоты определяется по остаточному принципу по отношению к предыдущим видам квот. То есть размер ОДУ на квоты добычи в морских водах будет определяться после того, как принято решение по допустимому улову на квоты добычи крабов в инвестцелях.

Минсельхоз ранее опубликовал для оценки регулирующего воздействия еще четыре проекта по крабовым квотам:

– проект постановления, регламентирующего подготовку и заключение договора на долю квоты добычи в инвестиционных целях,

– проект постановления о правилах проведения электронного аукциона,

– проект постановления о требованиях к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам,

- проект постановления о проверке соответствия инвестиционных проектов и объектов инвестиций.

Fishnews