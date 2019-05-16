16 мая 2019 года

Росрыболовство надеется запустить крабовые аукционы до осени

Федеральное агентство по рыболовству рассчитывает на проведение крабовых аукционов до 1 сентября – в этом случае победители торгов смогут осваивать квоты добычи крабов в инвестиционных целях уже со следующего года.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал журналистам о подготовке проектов нормативных правовых актов, предусмотренных законом о крабовых аукционах.

Часть уже вывешена для общественного обсуждения , часть также в ближайшее время начнет проходить эту процедуру, сообщил глава Федерального агентства по рыболовству. «Наша задача в максимально сжатые сроки все эти акты принять, и мы надеемся уже до 1 сентября провести все аукционные процедуры», - сообщил руководитель ФАР.

Напомним, что по закону при проведении аукциона до 1 ноября осваивать квоту можно будет с 1 января следующего года. Если торги проводились после 1 ноября – с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона. В связи с этим Росрыболовство надеется на проведение торгов до 1 сентября, сообщает корреспондент Fishnews.

Илья Шестаков добавил, что аукционы, возможно, будут проводиться поэтапно, часть пройдет в 2020 г. «Но это решение будет еще обсуждаться и приниматься чуть позже», - заявил руководитель ФАР.

Fishnews