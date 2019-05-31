31 мая 2019 года

Крабовые аукционы: какие документы проходят ОРВ

Процедура оценки регулирующего воздействий проводится сейчас по четырем проектам постановлений в рамках закона о крабовых аукционах. Это в том числе требования к судам, которые предлагается строить под получение долей квот.

Цель ОРВ – определить и оценить возможные позитивные и негативные последствия принятия проекта акта, обнаружить, какие могут быть созданы барьеры для бизнеса. Одним из этапов оценки регулирующего воздействия является публичное обсуждение.

Степень регулирующего воздействия проектов постановлений о крабовых квотах разработчик оценил как среднюю, и на их публичное обсуждение отведено 15 рабочих дней, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, 3 июня завершается этот этап для проекта постановления, которое Минсельхоз разместил на сайте regulation.gov.ru первым, – «О подготовке и заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства».

Несколько позднее был представлен проект постановления о правилах организации и проведения аукциона в электронной форме: предлагается, каким образом должны проводиться торги. По этому документу публичное обсуждение проходит до 13 июня.

В один день были размещены проект постановления о требованиях к проектам по строительству объектов и самим объектам, а также проект постановления о проверке соответствия проектов и объектов требованиям к ним. По этим двум документам публичное обсуждение заканчивается 14 июня. Предполагается, что квоты будут выделяться под строительство судов.

Росрыболовство ранее заявило о планах провести крабовые торги до 1 сентября – в этом случае победители смогут осваивать квоты добычи крабов в инвестиционных целях уже со следующего года.

В ближайшее время ведомство намерено провести совещание по подготовке проектов нормативных правовых актов, предусмотренных законом о крабовых аукционах.

На Fishnews размещены пошаговые инструкции для регистрации заинтересованных участников на regulation.gov.ru, заполнения личного кабинета и размещения мнений на портале.

В бизнес-сообществе уже предложили подумать об участии общественности в обеспечении прозрачности процедуры аукционов.

Fishnews