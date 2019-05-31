Новости
Процедура оценки регулирующего воздействий проводится сейчас по четырем проектам постановлений в рамках закона о крабовых аукционах на портале regulation.gov.ru

Крабовые аукционы: какие документы проходят ОРВ

Процедура оценки регулирующего воздействий проводится сейчас по четырем проектам постановлений в рамках закона о крабовых аукционах. Это в том числе требования к судам, которые предлагается строить под получение долей квот.

Цель ОРВ – определить и оценить возможные позитивные и негативные последствия принятия проекта акта, обнаружить, какие могут быть созданы барьеры для бизнеса. Одним из этапов оценки регулирующего воздействия является публичное обсуждение.

Степень регулирующего воздействия проектов постановлений о крабовых квотах разработчик оценил как среднюю, и на их публичное обсуждение отведено 15 рабочих дней, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, 3 июня завершается этот этап для проекта постановления, которое Минсельхоз разместил на сайте regulation.gov.ru первым, – «О подготовке и заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства».

Несколько позднее был представлен проект постановления о правилах организации и проведения аукциона в электронной форме: предлагается, каким образом должны проводиться торги. По этому документу публичное обсуждение проходит до 13 июня.

В один день были размещены проект постановления о требованиях к проектам по строительству объектов и самим объектам, а также проект постановления о проверке соответствия проектов и объектов требованиям к ним. По этим двум документам публичное обсуждение заканчивается 14 июня. Предполагается, что квоты будут выделяться под строительство судов.

Росрыболовство ранее заявило о планах провести крабовые торги до 1 сентября – в этом случае победители смогут осваивать квоты добычи крабов в инвестиционных целях уже со следующего года.

В ближайшее время ведомство намерено провести совещание по подготовке проектов нормативных правовых актов, предусмотренных законом о крабовых аукционах.

На Fishnews размещены пошаговые инструкции для регистрации заинтересованных участников на regulation.gov.ru, заполнения личного кабинета и размещения мнений на портале.

В бизнес-сообществе уже предложили подумать об участии общественности в обеспечении прозрачности процедуры аукционов.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала

Алексей БАЙТАЛЮК

Системные исследования сделают ресурсы доступнее

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

ЛИ Нам Ки

Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Все интервью

Личное мнение

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

Валентин БАЛАШОВ

Под «филейную перестройку» на Севере не хватает сырья

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Золотая рыбка Амура

Все материалы

Крупным планом

Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

Инвестквоты: период адаптации

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

Конференция рыбаков: к чему пришли

«Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

«Антей» видит будущее за иваси

Все материалы

События

Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

Брюссель как поле для новинок

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.