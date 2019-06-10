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Bering-130 – новейшая модель, созданная для приятного и безопасного отдыха. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Международная компания Bering Yachts на собственной верфи в Анталье (Турция) производит экспедиционные и траулерные яхты длиной от 15 до 40 м. Bering-130 – новейшая модель, созданная для приятного и безопасного отдыха.

Bering Yachts придерживается концепции semi-custom (точный перевод с английского «полуиндивидуальный», в русском языке используется определение «полусерийный»). Это означает, что корпуса яхт и их техническое оснащение выпускаются серийно, а интерьеры и отдельные элементы экстерьера создаются по индивидуальному заказу. Например, именно пожелания заказчиков определяют конфигурацию, расположение и даже количество кают. Индивидуальны также дизайнерские решения при отделке кают, для чего могут использоваться самые различные материалы. Semi-custom позволяет снизить цену, соблюдая эксклюзивность каждого судна.

Модели Bering Yachts поделены на линейки с говорящими названиями Voyager, Exploration, Expedition и Coastal. Bering-130 относится к серии Expedition.

Как и в случае с остальными яхтами Bering Yachts, солидные, мощные обводы 130-й модели напоминают современные стальные корабли Северного моря, построенные по высоким военно-морским стандартам (в команду компании входит русский военный конструктор).

Трехпалубная, с высоким надводным бортом в носу, Bering-130 спроектирована как трансокеанская яхта, способная элегантно и эффективно противостоять напору стихии. Португальский мостик и ходовая рубка не только изящны, но и функциональны.

В длительном плавании владелец и его гости не просто проводят время на яхте, а живут на ней. Поэтому суда Bering Yachts проектируются так, чтобы это время прошло максимально комфортно для путешествующих. Стандартный вариант Bering-130 включает большую ванну-джакузи, ветбар, лежаки и шезлонги. Помимо апартаментов владельца, на яхте четыре просторных каюты с большими кроватями и ванными комнатами. Также предусмотрены тренажерный зал, массажный кабинет и помещения экипажа.

Корпус Bering-130 изготовлен из морской стали AH-36, а надстройка – из морского алюминия. Усиливают безопасность водонепроницаемые переборки, которые делят корпус на шесть изолированных отсеков. Кроме того, все резервуары (водный, топливный, резервуар хозяйственной воды) на яхтах Bering встроены в корпус, благодаря чему яхты фактически имеют двойной корпус. Это сохранит водонепроницаемость судна в случае повреждения корпуса ниже ватерлинии.

Все яхты Bering Yachts соответствуют гармонизированным стандартам Европейского союза CE Ocean, а также Американского совета по лодкам и яхтам, Американского бюро судоходства и Регистра Ллойда.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

Bering Yachts

Представительство во Владивостоке:

Тел.:+7 914 545-25-95

Представительство в Москве:

Тел.:+7 (499) 350-50-61

E-mail: info@beringyachts.com,

russia@beringyachts.com

ru.beringyachts.com

На правах рекламы

  • Bering-130 – новейшая модель, созданная для приятного и безопасного отдыха. Фото предоставлено Bering Yachts
  • Bering-130 – новейшая модель, созданная для приятного и безопасного отдыха. Фото предоставлено Bering Yachts
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