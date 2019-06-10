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Река Барсовка. Фото пресс-службы администрации Семикаракорского района Ростовской области

К идее рыбохода на Дону вернулись вновь

В Ростовской области замруководителя Росрыболовства Василий Соколов принял участие в обсуждении проекта рыбоходного канала при Кочетовском гидроузеле. Путь донской рыбе к нерестилищам предлагается проложить через реку Барсовка.

Встреча прошла вблизи гидроузла на берегу Барсовки, в обсуждении участвовали представители регионального правительства, Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, руководители рыбопромышленных компаний.

Кочетовский гидроузел был открыт в 1914 г., а в советское время модернизировался. Однако предусмотренный изначально в проекте рыбоходно-нерестовый канал построен так и не был. Новый проект предполагает создание девятикилометрового канала в протоке Дона - Барсовке. Предполагается, что она послужит не только в качестве канала, но и как нерестилище. Для реализации проекта необходимо федеральное финансирование на расчистку русла и укрепление берегов, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления.

«Предложение будет детально изучено, будем подключать и Главрыбвод, и наш институт, чтобы не сделать хуже и не образовать новое русло Дона. Все это требует существенных исследований и очень грамотной оценки. Канал в итоге должен быть. Вопрос простой: за какие деньги и по какому маршруту», - отметил Василий Соколов.

Напомним, канал необходим для пополнения запасов рыбы. В 2016 г. президент Владимир Путин поручил правительству до декабря того же года представить предложения по реализации проекта строительства канала.

Fishnews

  • Река Барсовка. Фото пресс-службы администрации Семикаракорского района Ростовской области
  • Кочетовский гидроузел. Фото пресс-службы администрации Семикаракорского района Ростовской области
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