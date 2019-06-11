11 июня 2019 года

Сельдь и камбал будут ловить в новом режиме

Минсельхоз планирует внести изменения в список видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов. Среди «претендентов» на включение в список «одуемых» – сельдь Западно-Камчатской подзоны, камбалы и колючий краб Северо-Охотоморской подзоны.

Проект приказа «О внесении изменений в Перечень видов водных биологических ресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов» опубликован на портале regulation.gov.ru. Как сообщает корреспондент Fishnews, планируются изменения по Северному, Западному, Азово-Черноморскому, Волжско-Каспийскому, Западно-Сибирскому бассейнам.

Перемены ожидаются и на Дальнем Востоке. В список объектов, вылов которых квотируется, предложено включить сельдь Западно-Камчатской подзоны, камбал и колючего краба Северо-Охотоморской подзоны.

По углохвостой креветке, шримсам-медвежатам предлагается уточнить, что вылов этих объектов осуществляется без ОДУ как к югу, так и к северу от мыса Золотой.

К «одуемым» предложено отнести устриц и петушков Восточно-Сахалинской подзоны, ламинарию подзоны Приморье. Предложены и изменения по объектам во внутренних водах.

Введение в ОДУ дальневосточных камбал в Северо-Охотоморской подзоне, тихоокеанской сельди в Западно-Камчатской подзоне, колючего краба в Северо-Охотоморской подзоне продиктовано систематическими переловами этих востребованных объектов, рассказали ранее в ТИНРО.

Fishnews