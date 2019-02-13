13 февраля 2019 года

Сельдь, камбал и краба решили сохранить через ОДУ

Решение ввести в список объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов, дальневосточных камбал и колючего краба в Северо-Охотоморской подзоне, сельди на Западной Камчатке, обусловлено систематическими переловами этих объектов, рассказали в ТИНРО.

Напомним, что вопрос об изменении списка видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается ОДУ, рассмотрели на заседании Совета директоров рыбохозяйственных научно-исследовательских институтов.

Сообщалось, что решение о включении в список квотируемых уже принято по дальневосточным камбалам в Северо-Охотоморской подзоне, тихоокеанской сельди в Западно-Камчатской подзоне, колючему крабу в Северо-Охотоморской подзоне.

«Введение в ОДУ дальневосточных камбал в Северо-Охотоморской подзоне, тихоокеанской сельди в Западно-Камчатской подзоне, колючего краба в Северо-Охотоморской подзоне продиктовано систематическими переловами этих востребованных объектов, – рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). – Особенно остро эта проблема стоит в использовании ресурсов колючего краба. В последние годы стала актуальной трудность своевременного прекращения промысла после освоения рекомендованных объемов изъятия. Объемы фактического вылова превышали рекомендуемые величины на 24-82%. Кроме того, имели место подмены объектов: недобросовестные пользователи добывали камчатского краба под видом колючего».

Fishnews