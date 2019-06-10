10 июня 2019 года

Сахалинцы и курильчане смогут свободно удить горбушу

Новые правила рыболовства для Дальнего Востока разрешают в Сахалинской области любительский лов горбуши без путевок. Прописаны суточные лимиты – 3 экземпляра – и места на побережье, где лосось можно будет поймать на удочку или спиннинг.

Обновленные правила вступят в силу с 17 июня. Ранее участков, где сахалинцы и курильчане могли ловить лососевых на удочку без путевок, не было совсем, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. На островах было несколько зон, где велась рыбалка по путевкам.

С инициативой разрешить любительский вылов лососей на Сахалине и Курилах выступил врио губернатора Валерий Лимаренко. Идею поддержал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Сейчас эта тема особенно актуальна. Наконец-то сахалинцы и курильчане получили законное и долгосрочное право пользования лососевыми богатствами прибрежных акваторий для собственного потребления», – отметил глава регионального агентства по рыболовству Андрей Горничных.

Промысел тихоокеанских лососей в Сахалинской области начнется в июле, рассказали в правительстве области. К началу предстоящей путины сахалинцы и курильчане будут иметь право вылова до трех горбуш в сутки. Всего в муниципальных образованиях планируется открыть для любительского рыболовства 44 места.

Свободный лов горбуши предложено организовать на излюбленных у рыбаков участках: в проливе Красноармейском и морском побережье на отдалении от устья реки Мерея в Корсаковском городском округе, в районе поселка Музьма в Охинском городском округе и других местах.

Fishnews