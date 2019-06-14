14 июня 2019 года

«Краснокнижных» браконьеров взяли на Сахалине

На севере Сахалина вблизи поселка Москальво пограничники задержали двух граждан, незаконно добывавших калугу и кунджу. Ущерб предварительно оценили в 5,7 млн рублей, изъяты машина, катер, сети и другие средства для браконьерского промысла.

Всего мужчины выловили восемь особей «краснокнижной» калуги (одну из них успели разделать) и две кунджи, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области. Общий вес браконьерского улова, по данным правоохранителей составил более полутонны.

С места задержания изъяли также свыше 10 кг осетровой икры, 4 охана (ставных сети), моторный катер, микрогрузовик и другие технические средства и промвооружение. Ведется следствие, в действиях задержанных усматриваются признаки части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча «краснокнижных» водных биоресурсов организованной группой).

Fishnews