14 июня 2019 года

Здоровье Баренцева моря проверили ученые

Завершен второй этап экспедиции «Трансарктика-2019»: научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» возвращается в Архангельск. Специалисты вели мониторинг экологического состояния Баренцева моря, вели наблюдения за птицами и млекопитающими.

В рейс «Михаил Сомов» отправился 15 мая. Специалисты реализовали программу комплексного государственного мониторинга состояния и загрязнения акватории Баренцева моря. Выполнялись вековые и стандартные океанографические разрезы. Биологи и экологи круглосуточно вели наблюдения по фиксации птиц и морских млекопитающих, а также регистрацию встреченного морского мусора. На семи гидрологических станциях взяли пробы на микропластик при помощи сети Джеди, рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды.

Кроме того, проведен анализ ледовой обстановки и ветрового прогноза по спутниковым снимкам районов Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Ожидается, что проделанные работы позволят получить актуальные данные об океанографических процессах и экологическом состоянии Баренцева моря.

«Научные исследования имеют огромное значение для развития Арктики. На каждом этапе экспедиции «Трансарктика-2019» ученые изучают, как изменяется природная среда Северного Ледовитого океана. Работа поможет усовершенствовать модели прогноза погоды и климата, необходимые для обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов.

Одновременно с завершением второго этапа экспедиции идет подготовка следующих работ. Уже завершен ремонт научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», выполняется доковый ремонт НИС «Профессор Мультановский».

«Трансарктика-2019» организована по поручению правительства, она продолжает исследовательские традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций «Северный полюс» в высокоширотной Арктике. Комплексная экспедиция стартовала в марте.

Fishnews