Новости
Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» провело комплексный мониторинг состояния и загрязнения акватории Баренцева моря. Фото пресс-службы Минприроды

Здоровье Баренцева моря проверили ученые

Завершен второй этап экспедиции «Трансарктика-2019»: научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» возвращается в Архангельск. Специалисты вели мониторинг экологического состояния Баренцева моря, вели наблюдения за птицами и млекопитающими.

В рейс «Михаил Сомов» отправился 15 мая. Специалисты реализовали программу комплексного государственного мониторинга состояния и загрязнения акватории Баренцева моря. Выполнялись вековые и стандартные океанографические разрезы. Биологи и экологи круглосуточно вели наблюдения по фиксации птиц и морских млекопитающих, а также регистрацию встреченного морского мусора. На семи гидрологических станциях взяли пробы на микропластик при помощи сети Джеди, рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды.

Кроме того, проведен анализ ледовой обстановки и ветрового прогноза по спутниковым снимкам районов Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Ожидается, что проделанные работы позволят получить актуальные данные об океанографических процессах и экологическом состоянии Баренцева моря.

«Научные исследования имеют огромное значение для развития Арктики. На каждом этапе экспедиции «Трансарктика-2019» ученые изучают, как изменяется природная среда Северного Ледовитого океана. Работа поможет усовершенствовать модели прогноза погоды и климата, необходимые для обеспечения безопасного судоходства в акватории Северного морского пути», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов.

Одновременно с завершением второго этапа экспедиции идет подготовка следующих работ. Уже завершен ремонт научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», выполняется доковый ремонт НИС «Профессор Мультановский».

«Трансарктика-2019» организована по поручению правительства, она продолжает исследовательские традиции морских, воздушных экспедиций и дрейфующих станций «Северный полюс» в высокоширотной Арктике. Комплексная экспедиция стартовала в марте.

Fishnews

  • Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» провело комплексный мониторинг состояния и загрязнения акватории Баренцева моря. Фото пресс-службы Минприроды
  • В состав экспедиции вошли представители как академической, так и рыбохозяйственной науки. Фото пресс-службы Минприроды
  • Ожидается, что проделанные работы позволят получить актуальные данные об океанографических процессах и экологическом состоянии Баренцева моря. Фото пресс-службы Минприроды
  • Биологи и экологи круглосуточно вели наблюдения по фиксации морских млекопитающих. Фото пресс-службы Минприроды
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: правительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

    Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

    Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала

    Алексей БАЙТАЛЮК

    Системные исследования сделают ресурсы доступнее

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

    ЛИ Нам Ки

    Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

    Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

    Председатель совета директоров АО «АКРОС»

    Алексей БУЛАНОВ

    «АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

    Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

    Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

    Сергей КОРГУН

    Важно создать для судна слаженную команду

    Все материалы

    Крупным планом

    Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

    Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

    Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

    Инвестквоты: период адаптации

    Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

    Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

    Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

    Конференция рыбаков: к чему пришли

    Все материалы

    События

    Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

    Брюссель как поле для новинок

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.