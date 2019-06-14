14 июня 2019 года

Сахалинским рыбакам готовят налоговую льготу

Сахалинские депутаты предложили внести изменения в региональный закон о льготах по налогу на прибыль. Планируется предусмотреть возможность применения инвестиционного налогового вычета по виду экономической деятельности «рыболовство».

В Сахалинской областной думе профильная рабочая группа обсудила внесение изменений в региональный закон «О льготах по налогу на прибыль организаций». Рассматривалось предложение по поддержке рыбохозяйственного комплекса, сообщил Fishnews руководитель рабочей группы, депутат Игорь Осипенко. По итогам заседания группа рекомендует предоставить возможность использования инвестиционного налогового вычета по виду экономической деятельности «рыболовство».

В прошлом году были приняты изменения закона, позволяющие применять налоговый вычет по целому ряду отраслей. Депутаты областной думы Максим Козлов, Дмитрий Пашов и Игорь Янчук тогда предложили распространить поправки и на рыбаков.

Областное министерство экономического развития затем проанализировало ситуацию, и идея предоставления льготы рыбакам нашла поддержку.

«С помощью таких мер мы рассчитываем обеспечить регистрацию и комфортную работу предприятий рыбохозяйственного комплекса в Сахалинской области», – рассказал депутат регионального парламента, президент областной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов.

В думе рассчитывают, что новый закон можно будет применять уже со следующего года, отметил Игорь Осипенко.

Fishnews