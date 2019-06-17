17 июня 2019 года

Участникам программы инвестквот обещают понятный контроль

Для программы инвестквот Минпромторг сформирует порядок приемки береговых заводов, согласно которому будет составляться акт выездной поверки. Ранее инвесторы поднимали вопрос о важности прозрачного контроля.

Поправки в нормативную базу, регулирующую порядок предоставления и закрепления инвестиционных квот, обсудили в Минпромторге 14 июня. В согласительном совещании участвовали представители Минсельхоза, Росрыболовства, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС и ФСБ.

Напомним, что практика показала необходимость внести изменения, позволяющие сделать механизм инвестквот более гибким и понятным для бизнеса. Проект таких поправок предложили Минсельхоз и Росрыболовство.

По итогам обсуждения решено, что Минпромторг сформирует порядок приемки заводов, в соответствии с которым будет предоставлять акт выездной проверки, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Межведомственная комиссия по отбору инвестпроектов будет принимать решение о соответствии объекта инвестиций договору на долю квоты.

Очевидна необходимость доработки порядка контроля за исполнением инвестиционных проектов, разработки четкой и прозрачной методики проверки реализации инвестпроекта, отмечал ранее замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Проект постановления будет доработан по замечаниям федеральных ведомств в течение недели и направлен повторно на согласование.

Fishnews