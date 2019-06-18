18 июня 2019 года

Нерка дала успешный старт путине на Камчатке

По данным на 16 июня, предприятия в Камчатском крае добыли более 4000 тонн тихоокеанских лососей. В основном это нерка Камчатского залива.

Напомним, что с 1 июня добыча лосося открыта в Олюторском, Усть-Камчатском, Алеутском, Елизовском (в Кроноцком заливе и впадающих в него реках), а также в Тигильском районах Камчатского края.

Сейчас основной промысел разворачивается в Камчатском заливе. Здесь выловлено почти 4 тыс. тонн нерки, рассказал Fishnews министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский. Всего предприятия Усть-Камчатского района поймали более 4000 тонны нерки.

На заседании 17 июня краевая комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб решила распределить дополнительно между предприятиями 2200 тонн нерки в Петропавловско-Командорской подзоне. Решение принято в связи с тем, что рекомендованный объем вылова этого объекта в промысловом районе освоен более чем на 70%.

Стартовый прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Камчатском крае – порядка 320 тыс. тонн. Основные объемы добычи ожидаются на восточном побережье.

Fishnews