19 июня 2019 года

Астраханским рыболовам планируют увеличить нормы

Минсельхоз намерен скорректировать правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна. В ответ на потребности населения предполагается удвоить суточную норму вылова по ряду объектов для любительской рыбалки в Астраханской области.

Проект соответствующего приказа Министерства сельского хозяйства РФ размещен на федеральном портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Документ предусматривает увеличение суточной нормы добычи с 5 кг до 10 кг для таких объектов, как вобла, плотва, лещ, густера, сазан, судак, берш, щука, линь, чехонь и сельдь-черноспинка при любительском рыболовстве в водных объектах Астраханской области. Документ сопровождается пояснением, что увеличение связано с требованиями местного населения и поддержано Волжско-Каспийским филиалом ВНИРО (КаспНИРХ).

Напомним, суточные нормы добычи для любительской рыбалки на Волжско-Каспийском бассейне были введены в прошлом году по рекомендации специалистов КаспНИРХ, указывавших на переэксплуатацию промысловых стад.

Fishnews