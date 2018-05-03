03 мая 2018 года

Ученые призывают поскорее прописать нормы астраханским рыболовам

Неограниченное любительское рыболовство ведет к переэксплуатации промысловых стад Волжско-Каспийского бассейна, отмечают в КаспНИРХ. По мнению ученых, скорейшее введение суточных норм поможет сохранению и восстановлению рыбных ресурсов, в частности, в Астраханской области.

На сегодняшний день нормы для любительского рыболовства уже прописаны в правилах для Байкальского, Западного, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, Азово-Черноморского и Северного бассейнов.

В Каспийском НИИ рыбного хозяйства отмечают, что неограниченное любительское рыболовство ведет к переэксплуатации промысловых стад Волжско-Каспийского бассейна, неоднократному превышению научно обоснованных лимитов. Значительный прессинг на водные биоресурсы со стороны рыбаков-любителей отрицательно повлияет на численность популяций и, следовательно, на уловы, в том числе промышленные. Скорейшее введение норм для рыболовов Астраханской области будет способствовать сохранению и восстановлению запасов, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

Главным критерием раздельного нормирования любительского вылова КаспНИРХ считает современное состояние запасов. Так, для видов рыб, чьи запасы небольшие или находятся в депрессивном состоянии, институт предлагает установить суммарную норму вылова в 5 кг или один экземпляр тяжелее этого веса. А рыб, численность которых увеличивается либо стабильна, по мнению ученых, можно ловить в сумме 10 кг в сутки (или один экземпляр весом более 10 кг). При этом норму вылова для карася специалисты рекомендуют не вводить.

Fishnews