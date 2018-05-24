24 мая 2018 года

Рыбалку на Волжско-Каспийском бассейне лимитировали

Утверждены суточные нормы добычи для любительской рыбалки на Волжско-Каспийском бассейне. Ограничения введены по судаку, щуке, вобле, лещу, сому, ракам и другим видам.

Соответствующий приказ Минсельхоза опубликован на Официальном портале нормативно-правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews. Изменения вступят в силу с 3 июня.

Любительские нормы установлены для Башкортостана, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Татарстана, Удмуртии, Чечни, Чувашии, Пермского края. А также для Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Ивановской, Калужской, Кировской, Костромской, Курской, Московской, Нижегородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областей.

Ввести суточные нормы для бассейна призывали специалисты Каспийского НИИ рыбного хозяйства. По мнению ученых, такие лимиты будут способствовать сохранению и восстановлению запасов.

На сегодняшний день нормы для любительского рыболовства уже предусмотрены в правилах для Байкальского, Западного, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского, Азово-Черноморского и Северного бассейнов.

Fishnews