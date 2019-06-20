20 июня 2019 года

Запасы антарктического криля оценят ученые

В октябре НИС «Атлантида» приступит к ресурсным исследованиям криля в Антарктике. Сейчас судно проходит ремонт – качественную подготовку для работы в суровых условиях.

Приоритетный рейс

Комплексную экспедиционную программу ресурсных исследований криля и изучения экосистемы Южного океана на 2018 – 2023 гг. заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков утвердил еще 1 декабря 2017 г. В ходе совещания Морской коллегии 12 октября прошлого года антарктический рейс отнесен к приоритетным международным экспедициям. На заседании совета директоров рыбохозяйственных НИИ в декабре 2018 г. исследования антарктического криля включены в «Перечень приоритетных морских и пресноводных экспедиционных исследований на 2019 г.».

«У нас есть рыбаки, которые хотят участвовать в добыче криля. Это на самом деле очень интересный объект, сложный с точки зрения первичной экономики, но очень интересный с точки зрения его дальнейшей глубокой переработки и возможности даже поставок в отрасль фармакологии», – рассказывал Fishnews Илья Шестаков.

Ресурсные исследования криля проведет Атлантический филиал ВНИРО (АтлантНИРО). Первый этап пройдет с октября 2019 г. по апрель 2020 г., специалисты будут работать на СТМ «Атлантида», сообщили в пресс-службе института.

Техническая подготовка будет основательной

К плаванию в сложных условиях Антарктики «Атлантида» готовится на судоремонтном предприятии «Преголь» в Калининграде. Судно, в частности, пройдет плановое докование - освидетельствование подводной части, гребного вала и дейдвуда, ремонт винторулевой группы. Также выполнят модернизацию научного эхолота для исследований криля.

Запланирован значительный объем работ по корпусной, механической, электромеханической частям, зачистка и ремонт танков, ремонт судовых систем и трубопроводов, покраска корпуса. Ожидается, что это обеспечит успешное выполнение программ научных исследований в 2019-2020 гг. на Балтийском море и в антарктической части Атлантики.

Fishnews