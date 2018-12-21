21 декабря 2018 года

У «рыбной» науки большие планы на будущий год

Согласован план работы научно-исследовательских судов Росрыболовства на 2019 г. Одним из ключевых событий станет совместная антарктическая экспедиция федерального агентства и РАН.

Для организации рейса создадут специальную рабочую группу. Соответствующее поручение дал заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на заседании совета директоров отраслевых НИИ.

От Арктики до Антарктики

Директор ВНИРО Кирилл Колончин доложил о доработанном плане и показателях экспедиционных исследований на 2019 г. В частности, планируется увеличить общее количество судосуток в море. Кроме того, вырастет продолжительность береговых и речных исследований и облетов, в том числе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Объем финансирования экспедиций остается на уровне этого года, вместе с тем предусмотрено целевое финансирование экспедиции в Антарктику и компенсация удорожания топлива в 2019 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Для антарктической экспедиции в мае-июле проведут ремонт судна «Атлантида». Планируется, что рейс начнется во второй половине ноября 2019 г. и продлится 1,5 месяца. Подготовлена программа и план-график работ НИС «Профессор Кагановский» на международной съемке в районах зимовки лососей в Северной Пацифике с 30 января по 15 марта. На обратном пути судно проведет исследования ресурсов батипелагических рыб подводных поднятий Императорского хребта.

На заседании рассмотрели и утвердили проект программы ресурсных исследований трансарктического рейса НИС «Профессор Леванидов» и координации этих работ с Российской академией наук. Планируется, что судно преодолеет почти 13 тыс. км по маршруту из Дальневосточного в Северный бассейн. Старт запланирован на начало сентября. Специалисты проведут тралово-акустические, гидрологические, планктонные и бентосные (дночерпательные) съемки в Чукотском, Восточно-Сибирском, Лаптевых и Карском морях.

В ходе рейса ученые проведут поиск и оценку новых перспективных запасов ВБР. Также специалисты оценят фоновое состояние морских экосистем российского континентального шельфа в районах разработки и добычи углеводородного сырья. Еще одна цель экспедиции - выяснение механизмов функционирования арктических морских экосистем. Кроме того, будет сделана комплексная оценка этих экосистем и прогноз их состояния на среднесрочную перспективу в условиях меняющегося климата и растущего антропогенного воздействия. Основные объекты исследования – треска, палтус, камбалы, сайка, краб-стригун опилио, навага, корюшка, сельдь, сиговые.

Запланированы первые исследования в море Лаптевых, разведка в его акватории запаса опилио и поиск его поселений в Восточно-Сибирском и Карском морях.

Кирилл Колончин отметил, что исследования «Профессора Леванидова» и «Академика Келдыша» (Институт океанологии РАН) по согласованной программе в весенний и осенний сезоны не имеют аналогов в истории изучения Арктики. Это позволит не только оценить промысловые запасы, но и понять механизмы функционирования арктических морских экосистем, дать комплексную оценку их состояния и прогноз изменения в ближайшее время, подчеркнул глава ВНИРО.

Искать будут и вглубь

На заседании утвердили проект межотраслевой целевой программы «Исследования и освоение биоресурсов глубоководного пояса Дальневосточных морей». Планируется оценить состояние ВБР больших глубин и мезопелагиали, выбрать перспективные для промысла объекты, разработать рекомендации по использованию эффективных орудий и способов лова глубоководных, донных, мезопелагических гидробионтов.

Ученые исследуют биохимические свойства органов и тканей рыб и беспозвоночных, показатели безопасности потенциальных объектов промысла на соответствие требованиям техрегламентов. Большое внимание уделят разработке технологий безотходной переработки глубоководных, донных рыб и беспозвоночных с получением пищевых, кормовых, технических продуктов и биопрепаратов.

Предполагается, что реализация программы позволит увеличить объем вылова на Дальневосточном бассейне на 1,8 млн тонн, производство пищевой продукции на 150 тыс. тонн, выпуск кормовой и технической продукции, в первую очередь муки, на 340 тыс. тонн. Доход от прироста объема продукции оценивается в 29,4 млрд рублей, налоговые поступления в бюджеты различного уровня – 920 млн рублей.

Fishnews