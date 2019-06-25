25 июня 2019 года

Артем Вилкин: Отзывы рыбаков помогают улучшить ЭПЖ

Правила рыболовства для Дальневосточного бассейна сейчас предоставляют выбор: подавать ССД в форме электронного документа или с помощь других доступных средств и каналов связи. Это дает хорошие возможности попробовать электронный промысловый журнал, считает глава ЦСМС Артем Вилкин.

Объединенный законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на добычу находится на этапе согласования с ведомствами, рассказал начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин в интервью Fishnews.

«Практически все федеральные органы исполнительной власти согласовали документ, остается один вопрос со стороны Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Речь идет о правовом закреплении отраслевой системы мониторинга в соответствии с последними нормативными требованиями к государственной информационной системе», – отметил руководитель ЦСМС.

Сроки, которые поставлены руководством отрасли для прохождения проекта, очень сжатые, обратил внимание Артем Вилкин. «Поэтому я надеюсь, что у проекта закона есть все шансы попасть в Госдуму в нынешнем году», – сказал он.

Чтобы предприятия плавно подошли к обязательному использованию электронного промыслового журнала, планируется установить переходный период.

«Вообще мы уже давно эксплуатируем ЭПЖ, и сейчас, после того как в правилах рыболовства установлена возможность подачи с помощью этого программного комплекса судовых суточных донесений, у рыбаков также появился определенный переходный период для того, чтобы испробовать электронные технологии», – отметил глава Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Возможность оформлять ССД в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, предусмотрят и в правилах рыболовства для других бассейнов, сообщил Артем Вилкин.

Руководитель ЦСМС призвал рыбаков переходить на электронный промысловый журнал для подачи ССД в соответствии с правилами рыболовства. «Сейчас у рыбака есть уникальные возможности попробовать работать через ЭПЖ. Если что-то не будет получаться, будем очень четко на это реагировать и, думаю, сможем выстроить взаимодействие в этом направлении с контролирующими органами», – подчеркнул начальник Центра.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.