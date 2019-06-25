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В прошлом году «РК «Вирма» заложила в России новый ярусолов-процессор

Утилизационному гранту хотят добавить рыбацкой специфики

Механизм утилизационного гранта для обновления флота ввели в 2017 г. Сейчас обсуждается, как сделать этот инструмент более удобным для рыбопромышленных предприятий.

Минпромторг анализирует предложения рыбаков по применению утилизационного гранта, рассказали в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий.

Сообщается, что 18 июня на совещании в министерстве был представлен проект изменений правительственного постановления, которое регулирует использование этого вида господдержки.

Постановление и опыт

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета тем, кто решил сдать старое судно или несколько на утилизацию и построить новое, правительство выпустило в 2017 г. Механизм государственной поддержки власти предложили для гражданского флота, в том числе рыбопромыслового.

Размер субсидии на приобретение (строительство) одного судна рыбопромыслового флота, согласно правилам, составляет 10% его стоимости (без НДС), но не более 70 млн рублей.

Для получения поддержки необходимо заключить договор с Министерством промышленности и торговли РФ. Затем компания, чтобы получить грант, должна предоставить в ведомство ряд документов, в том числе расчет размера субсидии. При этом приводится методика, по которой рассчитывается соответствие замены утилизируемых судов при определении размера субсидии.

Вместе с субсидиями для тех, кто взял кредит на приобретение судов, льготным лизингом и инвестиционными квотами, утилизационный грант должен стимулировать обновление флота в рыбной отрасли.

«Нужно отметить введение нового механизма – это судовой утилизационный грант, который, на наш взгляд, тоже должен послужить дополнительным мотиватором для обновления флота, как речного, так и морского», – заявил на Морском салоне в июле 2018 г. замглавы Минпромторга Олег Рязанцев.

В прошлом году утилизационным грантом воспользовалась рыболовецкая компания «Вирма». Карельские рыбопромышленники рассказали Fishnews о своем опыте. Работой с министерством и, в частности, департаментом судостроительной промышленности остались довольны. «Понятные нормы, процедуры, отсутствие бюрократии и требований избыточных документов от заявителя. Предприятие не встретилось ни с одной паузой в процессе согласования выделения субсидии», – заявил председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский.

Нормативная база с точки зрения процедур, по его мнению, подготовлена практически идеально. «Знаю, что карельские предприятия готовы и в текущем году участвовать в процессе отбора получателей субсидии, так как считают эту меру господдержки эффективной и действительно доступной», – рассказал руководитель объединения.

При этом он допустил, что для расширения количества потенциальных заявителей, возможно, требуется некоторая доработка механизма.

Добавить доступности

Вопрос о том, как расширить использование утилизационного гранта в рыбной отрасли, обсуждался неоднократно. По итогам заседания профильной подкомиссии, которое в марте провел во Владивостоке вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, федеральным ведомствам поручено было предложить изменения методики расчета соответствия замены утилизируемых рыбопромысловых судов на новые.

В ВАРПЭ отметили, что представленный проект частично учел предложения ассоциации и Рыболовецкого колхоза им. Ленина (Камчатка) по увеличению до 20% разницы в размере нового и утилизируемого судна.

Кроме того, участники совещания поддержали предложение о необходимости разработки для рыбной отрасли отдельной методики предоставления субсидий на приобретение (строительство) новых рыбопромысловых (транспортных рефрижераторных) судов взамен сданных на утилизацию.

Сообщается, что ассоциация начала работу по консолидации предложений предприятий рыбохозяйственного комплекса по проекту изменений.

Fishnews

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