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Постройку судов для рыбаков на Дальнем Востоке обсудили на заседании правительственной подкомиссии. Фото предоставлено Росрыболовством

По развитию судостроения на Дальнем Востоке вышли новые поручения

Новые поручения по развитию рыбопромыслового судостроения на Дальнем Востоке дал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Речь идет в том числе и о строительстве судов для добычи крабов.

Постройка судов для рыбаков на Дальнем Востоке уже не раз обсуждалась на различных встречах и совещаниях. 19 марта тема рассматривалась на заседании правительственной подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса региона.

Проблема непростая, это не вопрос административного распределения, заявил журналистам руководитель подкомиссии, вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Для того чтобы инвесторы заказывали суда, наши верфи должны быть конкурентными. Мы договорились с Минпромом, что будут дополнительно подготовлены предложения в этой части», - сообщил Юрий Трутнев по итогам заседания.

Некоторые средства уже выделены – на модернизацию Амурского, Хабаровского судостроительных заводов, рассказал вице-премьер – полпред. «На мой взгляд, этого недостаточно, поэтому мы еще раз соберемся в Москве и постараемся продумать программу и сделать так, чтобы действительно у рыбаков была возможность заказывать суда на Дальнем Востоке», - отметил Юрий Трутнев.

Он поручил сформулировать предложения по дополнительным мерам, способствующим максимальному обновлению рыбопромыслового флота и развитию национального судостроения. Такая задача поставлена Минсельхозу, Росрыболовству, Минпромторгу, Минвостокразвития, Агентству по привлечению инвестиций (АПИ), Фонду развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Они, в частности, должны разработать пакет мер господдержки, направленный исключительно на развитие рыбопромыслового судостроения на Дальнем Востоке.

Одно из поручений дано по крабовым аукционам, сообщили в пресс-службе полпредства. В рамках разработки актов, регулирующих порядок распределения крабовых квот, Росрыболовство, Минпромторг и Минвостокразвития должны предусмотреть сроки на проведение аукционов и строительство краболовных судов с учетом модернизации и создания судостроительных верфей на Дальнем Востоке.

Минвостокразвития и АПИ совместно с ключевыми дальневосточными рыбопромышленными компаниями проведут анализ и сформируют предложения по созданию новой судоверфи и перспективному размещению заказа, состоящего из серии не менее чем в 10 судов.

«Есть хорошие проекты для строительства судов, однако важно при подготовке правовых актов, регулирующих инвестиционные квоты по крабу, уйти от излишней зарегулированности, от избыточных административных требований, - заявил Fishnews участник заседания подкомиссии, представитель компании «Монерон» Дмитрий Пашов. – Важные вопросы: кто и где будет строить. К сожалению, в действующей системе заводов нет возможности построить в ближайшие пять-десять лет те 40-50 судов для промысла краба, о которых идет речь. Нужна верфь, способная быстро выполнять заказы на постройку судов, их обслуживание и ремонт. Возможно, какая-то частная площадка. Об этом я говорил на заседании подкомиссии».

Fishnews

  • Постройку судов для рыбаков на Дальнем Востоке обсудили на заседании правительственной подкомиссии. Фото предоставлено Росрыболовством
  • Руководитель подкомиссии, вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото предоставлено Росрыболовством
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    НазадМетки: дальний востоккрабмоскваросрыболовствосудостроение
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