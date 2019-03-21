21 марта 2019 года

По развитию судостроения на Дальнем Востоке вышли новые поручения

Новые поручения по развитию рыбопромыслового судостроения на Дальнем Востоке дал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Речь идет в том числе и о строительстве судов для добычи крабов.

Постройка судов для рыбаков на Дальнем Востоке уже не раз обсуждалась на различных встречах и совещаниях. 19 марта тема рассматривалась на заседании правительственной подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса региона.

Проблема непростая, это не вопрос административного распределения, заявил журналистам руководитель подкомиссии, вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«Для того чтобы инвесторы заказывали суда, наши верфи должны быть конкурентными. Мы договорились с Минпромом, что будут дополнительно подготовлены предложения в этой части», - сообщил Юрий Трутнев по итогам заседания.

Некоторые средства уже выделены – на модернизацию Амурского, Хабаровского судостроительных заводов, рассказал вице-премьер – полпред. «На мой взгляд, этого недостаточно, поэтому мы еще раз соберемся в Москве и постараемся продумать программу и сделать так, чтобы действительно у рыбаков была возможность заказывать суда на Дальнем Востоке», - отметил Юрий Трутнев.

Он поручил сформулировать предложения по дополнительным мерам, способствующим максимальному обновлению рыбопромыслового флота и развитию национального судостроения. Такая задача поставлена Минсельхозу, Росрыболовству, Минпромторгу, Минвостокразвития, Агентству по привлечению инвестиций (АПИ), Фонду развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Они, в частности, должны разработать пакет мер господдержки, направленный исключительно на развитие рыбопромыслового судостроения на Дальнем Востоке.

Одно из поручений дано по крабовым аукционам, сообщили в пресс-службе полпредства. В рамках разработки актов, регулирующих порядок распределения крабовых квот, Росрыболовство, Минпромторг и Минвостокразвития должны предусмотреть сроки на проведение аукционов и строительство краболовных судов с учетом модернизации и создания судостроительных верфей на Дальнем Востоке.

Минвостокразвития и АПИ совместно с ключевыми дальневосточными рыбопромышленными компаниями проведут анализ и сформируют предложения по созданию новой судоверфи и перспективному размещению заказа, состоящего из серии не менее чем в 10 судов.

«Есть хорошие проекты для строительства судов, однако важно при подготовке правовых актов, регулирующих инвестиционные квоты по крабу, уйти от излишней зарегулированности, от избыточных административных требований, - заявил Fishnews участник заседания подкомиссии, представитель компании «Монерон» Дмитрий Пашов. – Важные вопросы: кто и где будет строить. К сожалению, в действующей системе заводов нет возможности построить в ближайшие пять-десять лет те 40-50 судов для промысла краба, о которых идет речь. Нужна верфь, способная быстро выполнять заказы на постройку судов, их обслуживание и ремонт. Возможно, какая-то частная площадка. Об этом я говорил на заседании подкомиссии».

Fishnews