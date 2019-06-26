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В России может появиться новый вид рыбинспекторов

В России может появиться новый вид рыбинспекторов

Росрыболовство разрабатывает законопроект о создании производственных инспекторов – с полномочиями по фиксации и составлению актов о правонарушении. Предполагается, что эта инициатива поможет в борьбе с браконьерством.

В Генпрокуратуре РФ состоялось межведомственное совещание по сохранению водных биоресурсов. С докладом о госконтроле в сфере охраны ВБР на внутренних водоемах выступил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Он напомнил, что в прошлом году существенно увеличили таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам. «Это решение с учетом проведения профилактической работы Росрыболовства с населением уже оказало сдерживающий эффект на нарушителей законодательства в области рыболовства, что отразится на показателях 2019 года», – заявил глава федерального агентства.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, Росрыболовство осознает острую нехватку численности инспекторского состава по всей территории страны, а также недостаток материально-технического обеспечения. Для решения проблемы в 2018 г. Минприроды, Минсельхоз и ФАР подготовили законопроект по наделению инспекторов лесной охраны и охотнадзора полномочиями по пресечению нарушений законодательства в области рыболовства. Сейчас поправки рассматривает правительство.

Кроме того, Росрыболовство разрабатывает законопроект о создании производственных инспекторов с полномочиями по фиксации и составлению актов о правонарушении. Эта инициатива укрепит взаимодействие между госинспекторами рыбоохраны, общественностью и бизнесом, тем самым усилит работу по ликвидации браконьерства, считают в ведомстве.

Илья Шестаков отметил ряд проблем, которые снижают эффект от принимаемых мер по борьбе с браконьерством. Он обратил внимание, что материально-техническое обеспечение рыбоохраны изношено в среднем на 60-70%. В итоге инспекторы сильно проигрывают нарушителям по оснащенности.

Кроме того, в условиях низкой зарплаты, условий рыбоохранной работы на водоемах, связанных с постоянной опасностью, возник серьезный дефицит желающих трудиться в этой сфере. Средний возраст квалифицированного инспектора рыбоохраны в настоящее время увеличился до предела и составляет 55 лет, рассказал руководитель федерального агентства. «Считаем, что решение этих базовых вопросов позволило бы существенно повысить эффективность охраны водных биоресурсов во внутренних водоемах», – отметил Илья Шестаков.

По итогам совещания дан ряд поручений. В частности, Минсельхозу рекомендовали рассмотреть вопрос о повышении уровня материально-технического оснащения подразделений рыбоохраны.

Fishnews

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НазадМетки: браконьерствоправительстворосрыболовство
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