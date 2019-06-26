26 июня 2019 года

Андрей Гинкель: Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

Результаты работы рыбоохраны – это не столько количество нарушений, которые удалось выявить и пресечь, сколько подтвержденные данные по заполнению нерестилищ на базовых водных объектах края, отмечает руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей Гинкель.

Нынешний год в Приморье негорбушовый, поэтому промышленный лов открываться не будет. Рыбоохрана сосредоточит внимание на контроле любительского лова и, конечно, предотвращении браконьерского промысла.

«Традиционно первый этап – это работа по сохранению горбуши, симы. Второй – кеты и симы. Ход кеты растянутый, в связи с этим потребуется направлять людей не только в центральные, но и в северные районы края – в Тернейский, Ольгинский, и в связи с формированием рыбоводных участков уделять внимание и этому направлению тоже, для дополнительного контроля на забойных пунктах», – рассказал руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей Гинкель в интервью Fishnews.

Он сообщил, что уже заключены все необходимые соглашения о взаимодействии с подразделениями МВД России, Росгвардии, Пограничной службы. Прорабатывается вопрос о привлечении казаков.

«Отмечу, что результаты нашей работы – это не столько количество нарушений, которые удалось выявить и пресечь, сколько подтвержденные данные по заполнению нерестилищ на базовых водных объектах края, – заявил глава теруправления. – Также индикатором для нас служат обращения граждан или общественных объединений о случаях массового браконьерства, которых по итогам 2018 года не поступало».

В 2018 г., как показал мониторинг, проведенный специалистами ТИНРО, нерестилища рек Киевка, Безымянная, Милоградовка, Вербная заполнены оптимально, отметил Андрей Гинкель.

Он также рассказал об изменениях для Приморья, которые предусмотрены в новых правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна. «Для рыбаков-любителей определены места, где можно без лицензий добывать краба и тихоокеанских лососей. Хочется отметить, что в новых правилах утверждены суточные нормы добычи рыб лососевых пород для рыбаков-любителей: горбуши – 2 штуки в сутки на человека, кеты – 1 штука и симы – 1 штука», – обратил внимание руководитель Приморского ТУ. Он напомнил о запретных сроках добычи, запретных районах и орудиях лова.

Помимо мест лова для рыбаков-любителей, есть и другие изменения в сфере спортивно-любительской рыбалки, традиционного рыболовства. «Новые правила рыболовства опубликованы на нашем сайте, чтобы с ними мог ознакомиться каждый. Обратиться с вопросами или сообщить о фактах правонарушении можно с помощью горячей линии рыбоохраны», – сказал Андрей Гинкель.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.