По каким критериям судить об эффективности рыбоохраны – тема, вокруг которой не раз шли споры. От «палочной системы» контролирующие органы должны уходить, но какие показатели оценивать взамен? Один из главных результатов, на которые нужно опираться, это заполнение нерестилищ, считают в Приморском теруправлении Росрыболовства.

О том, с чем рыбинспекторы встречают лососевую путину и как в регионе работают меры по борьбе с браконьерством, принятые на федеральном уровне, в интервью Fishnews рассказал руководитель управления Андрей Гинкель.

– Впереди лососевая путина. Понятно, что Приморский край в этом плане не так богат биоресурсами, как Камчатка и Сахалинская область, но все-таки проблема браконьерства очень острая. Какие ожидания в этом году от путины в Приморье и как к ней подготовилось территориальное управление? Не только в сфере рыбоохраны, но в работе с официальными пользователями водных биоресурсов?

– У нас уже состоялось заседание комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, специалисты представили научно обоснованный прогноз подходов лососей. Нынешний год у нас негорбушовый, поэтому промышленный лов открываться не будет. Так что наше внимание будет сосредоточено на контроле любительского лова и, конечно, предотвращении браконьерского промысла.

Традиционно первый этап – это работа по сохранению горбуши, симы. Второй – кеты и симы. Ход кеты растянутый, в связи с этим потребуется направлять людей не только в центральные, но и в северные районы края – в Тернейский, Ольгинский, и в связи с формированием рыбоводных участков уделять внимание и этому направлению тоже, для дополнительного контроля на забойных пунктах.

Очень рассчитываем на поддержку правоохранительных органов. Уже заключены все необходимые соглашения о взаимодействии с подразделениями МВД России, Росгвардии, Пограничной службы. Прорабатывается сейчас вопрос о привлечении казаков.

Отмечу, что результаты нашей работы – это не столько количество нарушений, которые удалось выявить и пресечь, сколько подтвержденные данные по заполнению нерестилищ на базовых водных объектах края. Также индикатором для нас служат обращения граждан или общественных объединений о случаях массового браконьерства, которых по итогам 2018 года не поступало.

В 2018 году, как показал мониторинг, проведенный специалистами ТИНРО, нерестилища рек Киевка, Безымянная, Милоградовка, Вербная заполнены оптимально.

– Все знают, что силы рыбоохраны ограничены. Какие меры направлены на то, чтобы усовершенствовать защиту водных биоресурсов?

– Отвечая на вопрос, хотелось бы обратиться к людям. Но даже не к самим рыбакам, а к их женам. Когда в нынешнем году ваши мужья будут собираться на рыбалку, напомните им, что нужно проявлять сознательность: у нас значительно выросли таксы для расчета ущерба, причиненного водным биоресурсам. Например, за одну особь симы это 5128 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961 рубль, камчатского краба – 7184 рубля, за 1 кг лососевой икры придется заплатить 27455 рублей. Поэтому несоблюдение законодательства может обойтись недешево для семейного бюджета. Понятно, когда идет рыба, всем хочется ее поймать, но последствия нарушений будут намного жестче, чем в прошлом году.

– Есть ли информация с мест, как люди реагируют на повышение такс? Ощутимо ли для них увеличение или нет?

– Конечно, реакция человека на повышение штрафов всегда будет негативной, будь то санкции за нарушение правил дорожного движения или нарушение в сфере рыболовства. Но государство таким образом добивается соблюдения законодательства. Понятно, что одномоментно запасы водных биоресурсов не вырастут, тут нужно следить за ситуацией, анализировать ее, в том числе с точки зрения работы инспекторов.

Сейчас отмечается, что в рамках спортивно-любительского рыболовства нарушений стало заметно меньше – случаев использования запрещенных орудий лова, превышения норм добычи.

– О суточных нормах вылова – такие ограничения введены на Дальневосточном бассейне с прошлого года. Как контролируется их соблюдение?

– Как и предполагалось, контроль за соблюдением суточных норм вылова для рыбаков-любителей осуществляется в рамках рейдовых мероприятий. Здесь работа была всегда, поэтому никаких трудностей не возникает.

– Недавно заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов рассказал журналистам, что планируется ввести нормы вывоза уловов любительской рыбалки. Как вы на это смотрите?

– Конечно, положительно, ведь к регулированию рыболовства надо подходить комплексно. Мы ждем этой меры. Хотелось бы также, чтобы появились ограничения судоходства в нерестовый период – это также важно для сохранения запасов водных биоресурсов.

Что касается норм вывоза, то здесь стоит вспомнить положительную практику статьи 258.1 УК РФ, которая предусматривает наказание не только за незаконную добычу, но и за перевозку водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу и охраняемым международными договорами. Без комплекса мера, конечно, нам тяжелей пресекать нарушения.

– Вообще, на мой взгляд, в последнее время на нормативном уровне предпринимается достаточно много шагов для защиты водных биоресурсов. Ужесточается наказание за браконьерство, повышены после долгих лет таксы для расчета ущерба, появились суточные нормы добычи.

– Сейчас мы надеемся на принятие изменений Кодекса об административных правонарушениях. Эти поправки вводят ответственность за несогласование с Росрыболовством хозяйственной деятельности, которая влияет на ВБР и среду их обитания, а также за хозяйственную деятельность без применения мер по сохранению водных биоресурсов. Это важное направление, ведь последствия от несогласованных работ для природы могут быть намного серьезнее, чем от браконьера, который вышел на водоем даже и с сеткой.

– Как обстоят дела с материально-техническим обеспечением рыбоохраны в Приморском теруправлении?

– В прошлом году управление приобрело новую технику для обустройства временных стационарных постов в местах нереста лососевых видов рыб. Чтобы во время долгих командировок в полевых условиях наши инспекторы могли жить в комфортных условия, закупили блок-модули, обустроенные для проживания и несения службы. Все наши инспекторы обеспечены полевой формой из современных материалов. Также для рыбоохраны куплены видеорегистраторы с ночной съемкой и фиксацией местоположения.

В 2020 году планируем обновить автопарк и плавсредства практически на 80%. Такое решение принято в связи с увеличением бюджетного финансирования.

– Сейчас вступили в силу новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. На какие изменения стоит обратить внимание?

– Новые правила рыболовства, утвержденные приказом Минсельхоза России от 23 мая 2019 года № 267, вступили в силу с 17 июня. Для Приморского края есть существенные нововведения. Для рыбаков-любителей определены места, где можно без лицензий добывать краба и тихоокеанских лососей. Хочется отметить, что в новых правилах утверждены суточные нормы добычи рыб лососевых пород для рыбаков-любителей: горбуши – 2 штуки в сутки на человека, кеты – 1 штука и симы – 1 штука. Но для любителей не все так просто, как кажется на первый взгляд. Стоит обратить внимание на запретные сроки добычи, районы, орудия. Все это необходимо знать и соблюдать.

На сегодняшний день в Приморье остро стоит вопрос с добычей любителями молоди симы – в простонародье «пеструшка». Ее вылов полностью запрещен. За 20 выловленных особей заводится уголовное дело, а в запретный период – за 10 штук.

Есть и другие изменения в сфере спортивно-любительской рыбалки, традиционного рыболовства. Новые правила рыболовства опубликованы на нашем сайте, чтобы с ними мог ознакомиться каждый.

Обратиться с вопросами или сообщить о фактах правонарушении можно с помощью горячей линии рыбоохраны.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Июнь 2019 г.