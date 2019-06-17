17 июня 2019 года

Дальневосточные рыбаки начинают работу по новым правилам

С 17 июня вступают в силу новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Прежний документ прекратил свое действие.

Напомним, что новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна утверждены приказом Минсельхоза от 23 мая 2019 г. № 267.

Работа над документом велась длительное время. Изменения предусматриваются для разных категорий пользователей водных биоресурсов: предприятий, рыбаков-любителей, представителей коренных малочисленных народов, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, для промысловиков уточнили нормы по учету уловов в местах доставки и выгрузки. По любительской рыбалке в Хабаровском крае определены места для добычи вне участков лицензионного лова горбуши и кеты, в Магаданской и Сахалинской областях – горбуши, в Приморье – крабов и тихоокеанских лососей.

Приказ Министерства сельского хозяйства от 21 октября 2013 г. № 385, утверждавший прежнюю версию правил, признан утратившим силу.

Правила рыболовства переиздаются с ориентиром на постоянство этого документа, подчеркнул ранее замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Предполагается, что изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна будут вноситься не чаще чем два раза в год, сообщил он.

Текст правил смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews