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В бизнес-зоне «Ритейл Центр» специалисты торгово-розничных сетей смогут напрямую пообщаться с рыбаками и договориться о прямых поставках рыбы и морепродуктов

Торговые сети выйдут на прямой контакт с рыбаками

На Seafood Expo Russia 2019, которая начнет работу 10 июля в Санкт-Петербурге, будет организована бизнес-зона «Ритейл Центр». Специалисты ведущих торговых сетей проведут переговоры с производителями о прямых поставках рыбы и морепродуктов.

В рамках III Международной выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia), которая пройдет в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом в Санкт-Петербурге, в этом году вновь будет работать площадка для встреч закупщиков и производителей. В бизнес-зоне «Ритейл Центр» специалисты торгово-розничных сетей смогут напрямую пообщаться с рыбаками и договориться о прямых поставках рыбы и морепродуктов.

Участие в «Ритейл Центре» уже подтвердили крупнейшие игроки рынка. В их числе X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Лента», «Дикси», «Азбука вкуса», «Рыбсеть», а также региональные сетевые компании – «Командор» (270 магазинов в Красноярском крае, Иркутской области и Тыве), «Икра и рыба» (32 магазина в Санкт-Петербурге и Ленинградской области), «Рыбный» (8 магазинов в Пермском крае и Удмуртии).

«Сегодня торговые сети сами заинтересованы в прямых закупках рыбы и морепродуктов и постоянно занимаются поиском подходящих поставщиков. К примеру, на прошлой выставке результатом работы аналогичной бизнес-площадки стало бессрочное соглашение между «Лентой» и рыбопромышленной компанией «ФОР Групп» о прямых поставках рыбы во все магазины сети. Рекомендуем рыбакам, развивающим каналы сбыта, принять активное участие в работе «Ритейл Центра», – рассказал Fishnews генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

По информации организаторов, бизнес-площадка «Ритейл Центр» будет полностью оборудована для комфортного проведения бизнес-встреч и переговоров. Участники получат возможность выбрать удобное время для работы на выставке, заранее указать категории интересующих товаров, обсудить детали контрактного производства.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут 10-12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператор Seafood Expo Russia – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews. По данным организаторов, экспозиция примет более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран. Ожидается, что мероприятие посетят свыше 9 тыс. человек.

Fishnews

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