26 июня 2019 года

Правительство оставило список «санкционки» без изменений

Правительство отразило в своем постановлении новые сроки действия продовольственного эмбарго. Перечень продукции, на которую распространяется запрет, остался без изменений.

Напомним, что 24 июня президент России Владимир Путин продлил на 2020 г. действие «отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ». Правительству поручено было обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление мер, необходимых для реализации президентского указа.

Как сообщает корреспондент Fishnews, постановлением от 25 июня 2019 г. № 806 кабмин продлил на весь 2020 г. запрет на ввоз в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Список такой продукции при этом остался неизменным. В него входит и продукция из водных биоресурсов.

Указом президента от 24 июня 2019 г. № 290 также введены требования по транзиту «санкционки». С 1 июля транзитные перевозки санкционных грузов по территории России можно будет осуществлять только при использовании специальных электронных навигационных пломб. Предполагается, что это поможет обеспечить прослеживаемость движения товаров.

Fishnews