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ФАС продолжает критиковать исторический принцип. Фото пресс-службы ведомства

ФАС продолжает критиковать исторический принцип

Нынешний порядок распределения квот на вылов отрицательно влияет на состояние конкуренции в рыбохозяйственном комплексе, говорится в анализе Федеральной антимонопольной службы.

ФАС ежегодно представляет в правительство доклад о состоянии конкуренции. Сейчас на сайте ведомства размещен анализ за 2018 г. Традиционно он включает раздел по рыбохозяйственному комплексу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, разработчики доклада вновь раскритиковали исторический принцип распределения квот вылова. «Наличие «исторического принципа» при распределении прав на добычу водных биологических ресурсов само по себе свидетельствует об отсутствии и невозможности конкуренции в рыболовной отрасли. Закрытость отрасли и как следствие ограничение конкуренции проявляется не в количестве лиц, исторически получивших квоту на добычу водных биологических ресурсов, а в том, что фактически этими лицами отрасль ограничена. И если весь объем квотируемого ресурса уже распределен, присутствие в будущем иных лиц, потенциально заинтересованных в добыче водных биоресурсов, практически невозможно», – говорится в документе.

Отмечено, что «невмешательство государства в процесс модернизации указанного принципа создает предпосылки для уменьшения количества добросовестных пользователей ресурсом и отсутствия развития отрасли в целом».

По мнению ФАС, повышение инвестиционной активности, устойчивое развитие отрасли, здоровая конкуренция на рынке, позволяющая стимулировать повышение качества готовой продукции и снижение цен на нее на потребительском рынке, не могут быть реализованы в закрытом историческим принципом рынке.

Ведомство ссылается на экспортную ориентацию отрасли, выбытие производственных мощностей рыбопромыслового флота, отсутствие существенных изменений структуры и глубины переработки за 10 лет.

То, что для поддержки обновления флота и развития рыбопереработки, потребовалось вводить инвестиционные квоты, говорит о низкой инвестиционной деятельности участников рынка, отмечено в документе.

Его авторы указали на то, что ФАС России «уже несколько лет ведет работу по совершенствованию существующей системы распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

Однако исторический принцип – не единственное препятствие для развития конкуренции в рыбном хозяйстве, говорится в документе. Еще одним барьером названа возможность закрепления за лицами (группами лиц) долей квот добычи «в монополистических размерах (до 100%)».

Как полагают в ведомстве, нужно проводить комплексные мероприятия, чтобы создать условия для входа на рынок добычи новых участников и исключать факторы, способствующие монополизации рынка.

Отмечено, что по результатам проделанной ФАС работы, в дорожную карту по развитию конкуренции включен раздел «Рыбохозяйственный комплекс». Напомним, что в этом плане было предусмотрено, в частности, введение крабовых аукционов и подготовка предложений по регулярному – раз в три-пять лет – перераспределению части квот на электронных торгах.

В апреле ситуация в рыбной отрасли обсуждалась в Москве на Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Участники обратили внимание на качество подготовки разделов по отрасли в докладах ФАС. Выводы в них необоснованны, говорится в решении конференции. Отмечено отсутствие объективного анализа информации об экономическом состоянии отрасли, игнорирование позиции рыбохозяйственных предприятий и объединений при обсуждении предложений об изменении базовых принципов законодательства о рыболовстве.

Fishnews

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