02 июля 2019 года

Отраслевое соглашение закрепит соцгарантии для рыбаков

Работа над трехсторонним отраслевым соглашением вступила в завершающую фазу. Подписать документ планируется на полях третьего Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

В рамках третьего Международного рыбопромышленного форума, который пройдет в Санкт-Петербурге 10-12 июля вместе с Выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, запланировано подписание трехстороннего отраслевого соглашения по организациям рыбного хозяйства, заявил на пресс-конференции 28 июня заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Сторонами соглашения выступят Федеральное агентство по рыболовству, Общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства, сообщил корреспондент Fishnews.

«Документ направлен на решение вопросов, связанных с социально-трудовыми отношениями и уровнем зарплат, профессиональным образованием, охраной здоровья работников на производстве и содействием занятости населения. Механизмы его реализации также будут обсуждаться в рамках круглого стола», - рассказал Илья Шестаков.

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев добавил, что новое отраслевое соглашение будет качественно отличаться от предшествовавшего документа, который действовал в 2013-2015 гг. и во многом носил декларативный характер.

«В нем отсутствовали нормы контроля», - указал Герман Зверев. По его словам, подготовленный проект соглашения содержит более четкую регламентацию обязанностей работодателя, как и более четкие нормы защиты деятельности профсоюзных организаций на предприятиях.

«Самое главное, в этом документе есть отдельная глава, которая предусматривает порядок контроля за этим соглашением. А контроль будет осуществляться Минтрудом и соответствующей федеральной службой, - подчеркнул президент ВАРПЭ. - Так что это не просто разговоры. Они будут основаны на серьезном юридическом документе, который будет иметь серьезные юридические последствия».

Fishnews

