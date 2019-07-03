Новости
В правительстве Хабаровского края обсудили борьбу с браконьерством на лососевой путине. Фото пресс-службы правительства региона

За нерестилищами Хабаровского края следят со спутников

В Хабаровском крае одним из инструментов борьбы с браконьерством на «красной» путине стала система спутникового мониторинга. С ее помощью планируется контролировать не только рыбаков, но и рыбинспекторов.

В правительстве Хабаровского края обсудили противодействие незаконному обороту водных биоресурсов. Основное внимание уделили запрету на промышленный вылов лососевых в летнюю путину, которая началась с 1 июля.

На Амуре и в Амурском лимане увеличат количество рыбинспекторов, появятся дополнительные пункты контроля, в том числе передвижные. Кроме того, для охраны лососей решили применить систему спутникового мониторинга, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«В Хабаровском крае будут использовать такой вид наблюдения. Это позволит оперативно получать не только четкую картинку вплоть до регистрационных номеров транспортных средств, но и координаты мест, где будет нарушаться законодательство. На место будут выезжать оперативные бригады, которые проконтролируют не только рыбаков, но и инспекторов, которые по тем или иным причинам не будут выполнять свои обязанности. Под усиленный контроль будут взяты, в первую очередь, нерестилища», - рассказал губернатор Сергей Фургал.

Оперативное взаимодействие налажено с правоохранительными органами и специалистами Амурского теруправления Росрыболовства. По словам врио руководителя ТУ Дениса Крылова, усиление контроля в первую очередь коснется наиболее сложных участков, где неоднократно замечали браконьеров. Кроме того, будут регулярно проверять соблюдение запрета среди промысловиков. Всего для круглосуточного дежурства на Амуре и лимане дополнительно привлекут более 40 инспекторов.

Органы правопорядка совместно с местными властями усилили контроль за несанкционированными местами торговли. С начала года правоохранители уже составили 15 протоколов по фактам незаконной продажи рыбы.

Запрет на летний промысел красной рыбы в Амуре и Амурском лимане введен в целях восстановления популяции лососевых. Мораторий будет действовать до 20 августа для промысловых предприятий и юридических лиц из числа коренных малочисленных народов. На спортивное и любительское рыболовство эта мера не распространяется. Вместе с тем добычу кеты и горбуши с 5 июля промысловики смогут вести в Северо-Охотоморской подзоне, отметили в правительстве региона. Речь идет о предприятиях Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.

Fishnews

  • В правительстве Хабаровского края обсудили борьбу с браконьерством на лососевой путине. Фото пресс-службы правительства региона
  • В правительстве Хабаровского края обсудили борьбу с браконьерством на лососевой путине. Фото пресс-службы правительства региона
  • Губернатор Хабаровского края Сергей ФУРГАЛ. Фото пресс-службы правительства региона
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: браконьерствоправительстворосрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

    Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

    Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

    Андрей ГИНКЕЛЬ

    Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

    Артем ВИЛКИН

    Отзывы рыбаков помогают улучшить ЭПЖ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

    Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

    Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

    Сергей КОРГУН

    Важно создать для судна слаженную команду

    Все материалы

    Крупным планом

    В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

    Наука ищет новые подходы к кильке

    В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

    Новые результаты Камчатки

    Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

    Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

    Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

    Инвестквоты: период адаптации

    Все материалы

    События

    Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

    ВАРПЭ поставила задачи на год

    Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

    Брюссель как поле для новинок

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.