03 июля 2019 года

За нерестилищами Хабаровского края следят со спутников

В Хабаровском крае одним из инструментов борьбы с браконьерством на «красной» путине стала система спутникового мониторинга. С ее помощью планируется контролировать не только рыбаков, но и рыбинспекторов.

В правительстве Хабаровского края обсудили противодействие незаконному обороту водных биоресурсов. Основное внимание уделили запрету на промышленный вылов лососевых в летнюю путину, которая началась с 1 июля.

На Амуре и в Амурском лимане увеличат количество рыбинспекторов, появятся дополнительные пункты контроля, в том числе передвижные. Кроме того, для охраны лососей решили применить систему спутникового мониторинга, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«В Хабаровском крае будут использовать такой вид наблюдения. Это позволит оперативно получать не только четкую картинку вплоть до регистрационных номеров транспортных средств, но и координаты мест, где будет нарушаться законодательство. На место будут выезжать оперативные бригады, которые проконтролируют не только рыбаков, но и инспекторов, которые по тем или иным причинам не будут выполнять свои обязанности. Под усиленный контроль будут взяты, в первую очередь, нерестилища», - рассказал губернатор Сергей Фургал.

Оперативное взаимодействие налажено с правоохранительными органами и специалистами Амурского теруправления Росрыболовства. По словам врио руководителя ТУ Дениса Крылова, усиление контроля в первую очередь коснется наиболее сложных участков, где неоднократно замечали браконьеров. Кроме того, будут регулярно проверять соблюдение запрета среди промысловиков. Всего для круглосуточного дежурства на Амуре и лимане дополнительно привлекут более 40 инспекторов.

Органы правопорядка совместно с местными властями усилили контроль за несанкционированными местами торговли. С начала года правоохранители уже составили 15 протоколов по фактам незаконной продажи рыбы.

Запрет на летний промысел красной рыбы в Амуре и Амурском лимане введен в целях восстановления популяции лососевых. Мораторий будет действовать до 20 августа для промысловых предприятий и юридических лиц из числа коренных малочисленных народов. На спортивное и любительское рыболовство эта мера не распространяется. Вместе с тем добычу кеты и горбуши с 5 июля промысловики смогут вести в Северо-Охотоморской подзоне, отметили в правительстве региона. Речь идет о предприятиях Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов.

Fishnews

