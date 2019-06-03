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В этом году промысел горбуши и кеты на Амуре запретят

Промысел летних лососей на Амуре запретят приказом

Минсельхоз подготовил проект приказа о запрете промысла горбуши и летней кеты на Амуре и в Амурском лимане на 2019 г. Как отмечают в отраслевых объединениях, ограничения важно сочетать с усилением рыбоохраны.

Проект приказа «Об установлении ограничения рыболовства горбуши и кеты в реке Амур и Амурском лимане в 2019 году» опубликован на портале regulation.gov.ru. Разработчик – Минсельхоз России, соисполнитель – Росрыболовство.

Планируется закрыть по 20 августа промышленное рыболовство горбуши и кеты в реке Амур и лимане.

Ограничения предложены с учетом критической ситуации с запасами летних лососей, отмечает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. «В ноябре 2018 года, после нескольких обсуждений, три рыбохозяйственных ассоциации Хабаровского края, включая нашу, подписали соглашение о невыходе на промысел летних лососей Амура в рамках промышленного рыболовства», - напомнил руководитель объединения.

К решению о необходимости ограничения пришли Ассоциация рыбодобывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края (АРУК), Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Хабаровского края и Амурского бассейна (АРПА), Ассоциация предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

«Позднее к нам присоединилась ассоциация КМНС края и подтвердила готовность убедить общины коренных малочисленных народов также не выходить на промысел летних лососей», - рассказал Fishnews Сергей Рябченко.

Вопрос регулирования добычи лососевых в путину 2019 г. рассматривался на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. «Мы на рабочей группе и на заседании ДВНПС просили об издании приказа о запрете промышленного лова летних лососей Амура, - сообщил руководитель ассоциации. – Как видим, нас услышали и проект приказа появился».

Сергея Рябченко подчеркнул, что в условиях введения ограничений важен уровень охраны лососей как на пути миграции, так и в местах их нереста. Отраслевое сообщество попросило о том, чтобы из других регионов для усиления рыбоохраны в бассейне Амура были направлены дополнительные инспекторы.

Fishnews

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НазадМетки: росрыболовство
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