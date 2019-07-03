Новости
Район исследований с выполненными станциями. Изображение предоставлено пресс-службой ТИНРО

Ученые оценили мощность подходов горбуши

Научно-исследовательское судно «ТИНРО» завершает пелагические съемки в северо-западной части Тихого океана. Полученную информацию по горбуше проанализировали специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По словам ученых, пространственное распределение уловов горбуши в прикурильском районе Тихого океана в целом выглядит как «классическая» картина формирования скоплений летних и осенних форм. Во время преднерестового нагула скопления лососей охотоморского бассейна разных темпоральных форм соседствуют друг с другом. Исходя из индекса созревания гонад и особенностей распределения рыбы, в том числе и по половому составу, ученые могут определять, куда она пойдет.

Так, на юге полигона исследований отмечены скопления осенней горбуши (в основном южноохотоморской) высокой плотности. А значительные уловы в северо-восточной части района работ обеспечиваются горбушей летней, главным образом, североохотоморской и западнокамчатской, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Хотя съемка еще не закончена полностью, ученые констатируют, что миграционные потоки горбуши охвачены достаточно, чтобы давать первые заключения по их мощности.

Численность во всех скоплениях на охваченной съемкой акватории оценили предварительно в 280 млн особей, что эквивалентно 135 млн лососей в возврате.

«Такой вывод можно сделать по данным количественных учетов горбуши четных и нечетных поколений в 2004-2018 годы, – рассказала главный научный сотрудник ТИНРО Ольга Темных. – Однако, учитывая особенности изменения численности горбуши в СЗТО летом и последующих ее береговых подходов в Охотское море в последние два нечетных года, в 2015-м и 2017-м, нельзя исключить, что ожидаемые подходы горбуши в охотоморский бассейн могут быть на 30% ниже, около 100 млн экземпляров».

Кроме того, специалисты не исключают, что в районе съемки, охваченной крайними северо-западными станциями, может присутствовать горбуша многочисленных в этом году восточнокамчатских стад. Эта рыба - мелкоразмерная и с высокой стадией готовности к нересту. Учитывая величину уловов и соотношение полов на периферии района работ, по экспертной оценке, численность неохваченных съемкой лососей может составлять около 15 млн особей, и все они относятся к группировке ранней летней формы.

Численность возврата североохотоморской группировки по оптимистическому прогнозу может быть оценена в 85-100 миллионов, значительную часть в этом объеме составляют лососи западнокамчатского происхождения. Численность возврата поздней группировки южной части Охотского моря оценили в 52-65 млн особей. Пессимистический же прогноз ориентирует на 30% меньшие подходы горбуши этих группировок.

В целом специалисты считают, что на охотоморском бассейне при соответствии распределения производителей горбуши прогнозному можно будет взять минимум 100 тыс. тонн.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

Артем ВИЛКИН

Отзывы рыбаков помогают улучшить ЭПЖ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот» Сергей КОРГУН

Начальник кадровой службы компании «Океанрыбфлот»

Сергей КОРГУН

Важно создать для судна слаженную команду

Все материалы

Крупным планом

В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука ищет новые подходы к кильке

В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

Новые результаты Камчатки

Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

Инвестквоты: период адаптации

Все материалы

События

Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

ВАРПЭ поставила задачи на год

Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

Брюссель как поле для новинок

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.