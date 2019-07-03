03 июля 2019 года

Ученые оценили мощность подходов горбуши

Научно-исследовательское судно «ТИНРО» завершает пелагические съемки в северо-западной части Тихого океана. Полученную информацию по горбуше проанализировали специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По словам ученых, пространственное распределение уловов горбуши в прикурильском районе Тихого океана в целом выглядит как «классическая» картина формирования скоплений летних и осенних форм. Во время преднерестового нагула скопления лососей охотоморского бассейна разных темпоральных форм соседствуют друг с другом. Исходя из индекса созревания гонад и особенностей распределения рыбы, в том числе и по половому составу, ученые могут определять, куда она пойдет.

Так, на юге полигона исследований отмечены скопления осенней горбуши (в основном южноохотоморской) высокой плотности. А значительные уловы в северо-восточной части района работ обеспечиваются горбушей летней, главным образом, североохотоморской и западнокамчатской, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Хотя съемка еще не закончена полностью, ученые констатируют, что миграционные потоки горбуши охвачены достаточно, чтобы давать первые заключения по их мощности.

Численность во всех скоплениях на охваченной съемкой акватории оценили предварительно в 280 млн особей, что эквивалентно 135 млн лососей в возврате.

«Такой вывод можно сделать по данным количественных учетов горбуши четных и нечетных поколений в 2004-2018 годы, – рассказала главный научный сотрудник ТИНРО Ольга Темных. – Однако, учитывая особенности изменения численности горбуши в СЗТО летом и последующих ее береговых подходов в Охотское море в последние два нечетных года, в 2015-м и 2017-м, нельзя исключить, что ожидаемые подходы горбуши в охотоморский бассейн могут быть на 30% ниже, около 100 млн экземпляров».

Кроме того, специалисты не исключают, что в районе съемки, охваченной крайними северо-западными станциями, может присутствовать горбуша многочисленных в этом году восточнокамчатских стад. Эта рыба - мелкоразмерная и с высокой стадией готовности к нересту. Учитывая величину уловов и соотношение полов на периферии района работ, по экспертной оценке, численность неохваченных съемкой лососей может составлять около 15 млн особей, и все они относятся к группировке ранней летней формы.

Численность возврата североохотоморской группировки по оптимистическому прогнозу может быть оценена в 85-100 миллионов, значительную часть в этом объеме составляют лососи западнокамчатского происхождения. Численность возврата поздней группировки южной части Охотского моря оценили в 52-65 млн особей. Пессимистический же прогноз ориентирует на 30% меньшие подходы горбуши этих группировок.

В целом специалисты считают, что на охотоморском бассейне при соответствии распределения производителей горбуши прогнозному можно будет взять минимум 100 тыс. тонн.

Fishnews