03 июля 2019 года

Николай Федоров посетовал на нехватку минтая

При обсуждении экспорта первый вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров, несколько лет назад возглавлявший Минсельхоз, поинтересовался, какой процент минтая уходит за рубеж. В ответ на прозвучавшую цифру парламентарий посетовал, что этой рыбы не хватает даже сенаторам.

Экспортный потенциал российского АПК обсуждали на заседании Совета по вопросам агропромышленного комплекса при Совфеде. Говоря о поставках рыбы, первый вице-спикер верхней палаты Николай Федоров заявил, что не хотелось бы развивать экспорт за счет тех ресурсов, которые осваиваются уже сегодня. По вылову удалось выйти на рекорд в 5 млн тонн. «Динамика неплохая роста, но, конечно, экспорт желательно увеличивать за счет того, чтобы мы больше добывали в Мировом океане, за счет квот других стран, что было когда-то в советском периоде. Это, наверное, приоритет», - сказал сенатор (ролик с заседания выложен на телеканале Совета Федерации).

Проекты по развитию экспорта как раз и учитывают расширение возможностей, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Он добавил, что защищать внутренний рынок планируется в том числе и с помощью ставок сбора за пользование водными биоресурсами, сообщает корреспондент Fishnews.

Николай Федоров попросил напомнить, сколько минтая из общего объема отправляется за рубеж. «К сожалению, порядка 80%», - ответил Петр Савчук.

«Это не здорово. Правда же, да? Минтая нам самим не хватает. Вы чувствуете, что не хватает даже сенаторам минтая? И ученым тоже. Ощущаете ученые, академики?» - обратился к сидящим в зале сенатор.

Он заявил, что нужны «умные решения на уровне государственной политики»: какой экспорт поддерживать, а что постараться направить на внутреннее потребление.

Fishnews