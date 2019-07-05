05 июля 2019 года

Камчатка наметила шаги по решению проблемы рыбных отходов

В Камчатском крае представители органов власти и общественных организаций сформировали рабочую группу по решению вопросов, связанных с утилизацией рыбных отходов. Их переработка прежде всего отсутствует на маленьких предприятиях, принимающих давальческое сырье, отметили в краевом минрыбхозе.

Проблема утилизации рыбных отходов вновь обсуждается на Камчатке. В краевом правительстве прошло первое заседание рабочей группы по решению связанных с этим вопросов. Обсуждалась готовность к приемке отходов в период путины.

Возглавил рабочую группу министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский. В ее состав также вошли руководитель агентства по ветеринарии Камчатского края Марина Ништа, представители правоохранительных и контролирующих ведомств, общественных организаций.

Как было отмечено на заседании, утилизация рыбных отходов прежде всего отсутствует на небольших предприятиях, осуществляющих переработку давальческого сырья. Проблемными остаются Олюторский и Карагинский районы. Кроме того, возникают проблемы с переработкой отходов в пиковые периоды подхода лососей в Усть-Большерецком и Соболевском районах, а также в Петропавловске-Камчатском, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Тем не менее, отмечают краевые власти, за последние годы на Камчатке ситуация по утилизации рыбных отходов значительно улучшилась. Так, часть предприятий, занимающихся в основном переработкой тихоокеанских лососей, модернизировали имеющиеся мощности или установили новое оборудование, позволяющее перерабатывать такие отходы в рыбный жир и муку.

«В Соболевском районе еще в 2013 году не было ни одной установки, а на сегодняшний день их пять. По имеющимся у меня данным, в настоящее время на 27 предприятиях края возможна переработка около 2 000 тонн отходов в сутки. При этом в период до 2020 года запланировано строительство дополнительных мощностей по переработке рыбных отходов общей суточной мощностью до 350 тонн на 12 рыбоперерабатывающих предприятиях края. Также все вновь строящиеся рыбоперерабатывающие предприятия Камчатки должны в обязательном порядке оснащаться установками по переработке рыбных отходов», – сказал Андрей Здетоветский.

Он отметил, что особое внимание контролирующих органов необходимо направить на проверку предприятий, у которых нет собственных квот и рыбопромысловых участков.

«Предприятия, не имеющие собственных квот и рыбопромысловых участков, к сожалению, не желают нести затраты на замораживание, хранение, транспортировку рыбных отходов к месту переработки и, как показывает практика, являются основными организаторами незаконных свалок отходов рыбопереработки в период лососевых путин», – подчеркнул министр.

По итогам встречи принято решение о взаимодействии между правоохранительными и контролирующими органами во время оперативно-разыскных мероприятий по выявлению несанкционированных сбросов рыбных отходов. Кроме того, управлению Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, а также краевому агентству по ветеринарии рекомендовано использовать автоматизированную систему «Меркурий» для выявления признаков правонарушений при транспортировке рыбных отходов.

Fishnews