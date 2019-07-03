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Губернатор Владимир ИЛЮХИН посетил предприятие ООО «Экологический резерв» вместе с жителями поселка Чапаевка. Фото пресс-службы правительства Камчатки

На Камчатке вновь обратились к проблеме рыбных отходов

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил изучить ситуацию с объемами производства рыбных отходов в Петропавловске-Камчатском. Будет проработана возможность господдержки предприятий по переработке такого сырья.

Внимание к теме переработки рыбных отходов на Камчатке привлекла ситуация с компанией «Экологический резерв». Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства, жители поселка Чапаевка пожаловались на неприятный запах от слива подпрессового бульона.

Переработка рыбных отходов, безусловно, важна, но не во вред людям, цитирует пресс-служба слова главы региона, посетившего предприятие.

Сообщается, что губернатор дал ряд поручений краевому министерству рыбного хозяйства и администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Одна из этих задач – просчитать объем рыбных отходов, производимых предприятиями, расположенными в черте краевого центра.

«Экологический резерв» до недавнего времени в рамках договорных отношений перерабатывал отходы крупных рыбопромышленных предприятий, расположенных в столице Камчатского края. Одно из них – «Камчаттралфлот» – уже осенью откроет современный завод, в котором будет оборудование в том числе для переработки отходов. В 2020 году новую фабрику запустит Рыболовецкий колхоз имени Ленина, что также позволит компании не только утилизировать отходы самостоятельно, но и производить рыбную муку и получать от этого дополнительный отход. Хочу подчеркнуть, что оборудование на этих двух предприятиях будет соответствовать мировым стандартам качества, запаха от их производства в краевой столице не будет», – объяснил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Он добавил, что другие предприятия, расположенные в краевой столице, могут избавляться от отходов производства, измельчая их и утилизируя в воде на расстоянии более трех миль от берега, что позволяет действующее законодательство.

Губернатор Камчатского края также поручил ведомствам изучить возможность предоставления государственной поддержки предприятиям, перерабатывающим отходы.

Fishnews

  • Губернатор Владимир ИЛЮХИН посетил предприятие ООО «Экологический резерв» вместе с жителями поселка Чапаевка. Фото пресс-службы правительства Камчатки
  • Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ и губернатор Владимир ИЛЮХИН. Фото пресс-службы правительства региона
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