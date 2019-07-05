05 июля 2019 года

Рыбаки опробуют новые средства безопасности

На рыбацком флоте Дальнего Востока выросло число несчастных случаев, отмечают спасатели. По их данным, ответственные судовладельцы начинают внедрение новых современных спасательных средств.

Спасательные суда отремонтируют

Сейчас безопасность добывающего флота на промысле обеспечивает буксир «Преданный». Он дежурит в районе Первого Курильского пролива - это место находится примерно на одинаковом расстоянии от основных экспедиций в Беринговом и Охотском морях, на Южных Курилах. Примерно в середине ноября на смену «Преданному» придет ледокольно-спасательное судно «Сибирский».

Два спасателя находятся в ремонте. «Государство выделило нам деньги, причем серьезные, на «Справедливый» и «Суворовец», - рассказал Fishnews начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык. - «Справедливый» скоро отбуксируют на Находкинский судоремонтный завод. «Суворовец» пока будет ремонтироваться во Владивостоке, а после освобождения дока продолжит ремонт в Находке. К концу года оба судна должны выйти из ремонта. В начале 2020 года планируется дежурство этих ЛСС в районе промысла. А «Сибирский» вернется».

Беспечность обходится дорого

Владимир Бардык отметил, что очень сложной оказалась охотоморская минтаевая путина в осенне-зимний период. Из-за тяжелой ледовой обстановки было много аварийных случаев, намоток снастей на винты. Иногда работы спасателей по освобождению винто-рулевой группы судна занимали полторы-две недели.

Также в этом году резко возросло число случаев травматизма, обратил внимание начальник отряда. Чаще всего причиной становится низкая квалификация или ее отсутствие у членов экипажа, пренебрежение требованиями охраны труда и техникой безопасности. Нередки случаи, когда при освидетельствовании системы управления безопасностью на соответствие требованиям МКУБ выявлялось, что компании не обеспечивают экипажи достаточным количеством квалифицированных специалистов. Эксперты указывают на несоответствия и согласовывают время для досылки или замены членов экипажа. Капитану напоминают о рисках и возможных последствиях.

Печальную статистику пополняют падения членов экипажа за борт. Всего на путине было четыре смертельных случая, сообщил Владимир Бардык. Такие происшествия в дальневосточных широтах очень часто заканчиваются гибелью людей. В основном из-за низких температур воздуха и забортной воды наступает быстрое переохлаждение тела, счет идет на минуты. На то, чтобы остановить судно, найти человека и поднять его из воды, у капитана остается не больше получаса. После этого надежды уже нет.

«За эти полчаса надо сманеврировать, сыграть тревогу, спустить шлюпку. Но если человек выпал за борт, наверняка погода штормовая и шлюпку не спустишь, - заметил глава отряда. - Для этого нужно развернуть судно, подойти к тонущему бортом, прикрыть от ветра и волны…»

Отмечены также несчастные случаи из-за того, что работник не имеет определенных знаний и навыков. «Многие судовладельцы стараются сделать экипажи как можно меньше и часть «несложных» работ возложить на специалистов другой квалификации. Но ведь профессиональный рыбообработчик точно знает процесс обработки рыбы при соблюдении правил техники безопасности, а, допустим, третий механик или начальник рации этому не обучен», - обратил внимание собеседник Fishnews.

По его словам, после последнего совещания судовладельцы начали понимать эту проблему. Вопросом обеспокоены руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и заместитель главы федерального агентства Петр Савчук, осенью ведомство планирует организовать конференцию по технике безопасности.

Судовладельцы принимают меры

«Компании уже поняли, что без новых технологий, применения передовых аварийно-спасательных средств качественная охрана труда невозможна. Сейчас они начали испытывать более дорогие, усовершенствованные, удобные в эксплуатации спасательные рабочие жилеты. Также внедряют страховочный механизм с вытяжным тросом - их еще называют «собачатники» - для членов экипажа, работающих на открытых палубах во время неблагоприятных погодных условий. Людей на палубе страхуют тросами, которые крепятся к поясу и автоматически сматываются на катушку, не провисая и не волочась.

Некоторые организации пробуют применять новые гидрокостюмы – чтобы упавший за борт мог выдержать в холодной воде не 15-20 минут, а время, достаточное для поиска и спасения.

Также мы рекомендуем использовать персональные маяки-локаторы для работающей на палубе трал-вахты. В случае падения за борт подается автоматический сигнал «Человек за бортом» на AIS и ЦИВ», - рассказал Владимир Бардык.

Спасатели надеются, что использование этих средств даст положительный эффект. Особенно рассчитывают на «поводки», удерживающие людей от падения за борт. «Как они будут работать на практике, мы еще не знаем. Будем смотреть, наблюдать, вести статистику», - резюмировал начальник отряда.

Fishnews