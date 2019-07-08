08 июля 2019 года

До осени воды в Волге не прибавится

Метеорологи прогнозируют сохранение неблагоприятной ситуации на Волге из-за маловодья в июле-сентябре. Росрыболовству предложили принять участие в разработке плана мер по предотвращению нештатных ситуаций.

Вопрос установления режимов водохранилищ Волжско-Камского каскада на период до 10 августа обсудили на заседании межведомственной рабочей группы в Росводресурсах, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды. Росгидромет представил прогноз о сокращении на 20-60% ниже нормы притока воды в большинстве водохранилищ каскада в третьем квартале 2019 г.

Участники рабочей группы отметили, что Росморречфлоту, Росрыболовству и субъектам РФ необходимо незамедлительно составить план принятия мер, направленных на предотвращение нештатных ситуаций и лимитирующих судоходство на участках внутренних водных путей, объектах рыборазведения и водоснабжения населения.

В настоящее время водохранилища Волжско-Камского каскада работают в штатном режиме, их наполнение составляет порядка 88% от полезного объема.

По информации Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) к середине июня уровень воды снизился до 228 см, что меньше среднемноголетней величины за период с 1960 г. почти на 2 метра. С 10 июня попуски воды были увеличены, что позволило приостановить резкое снижение.

Снижение уровня в сочетании с высоким прогревом воды (превышение нормы на 3ºС) способствовало заморам на участках со слабой проточностью. Кроме того, наблюдается более раннее, чем обычно, «цветение» воды.

На заседании рабочей группы был принят вариант попусков, позволяющий сохранить уровень воды на прежних отметках.

По оценкам Росрыболовства, текущий год может стать одним из худших для рыбных запасов Волги. В КаспНИРХ отмечают, что пострадают не только рыбные ресурсы, но и промысловые запасы раков и бадяги.

Fishnews