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Группа «Норебо» - генеральный партнер Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Фото предоставлено пресс-службой компании

Все достижения «Норебо» представят на Seafood Expo Russia

Группа «Норебо» - генеральный партнер Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. На стенде холдинга можно будет непосредственно с руководителями компаний обсудить все вопросы производства и поставок рыбопродукции.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум».

Холдинг «Норебо» будут представлять не только специалисты по продаже и маркетингу, но и руководство рыбодобывающих и перерабатывающих компаний. Это позволит заинтересованным посетителям обсудить все вопросы по сотрудничеству, производству и закупкам качественной отечественной рыбной продукции.

«У нас большой опыт участия во всех основных рыбохозяйственных выставках мирового уровня, поэтому мы стараемся сделать участие в таких мероприятиях эффективным и успешным для нас и наших партнеров. У посетителей выставки будет уникальная возможность провести деловые переговоры и обсудить производственные вопросы непосредственно с руководством холдинга и нашими специалистами по продажам», - рассказал Fishnews заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей Сенников.

На стенде «Норебо» организуют кухню с шеф-поваром, для дегустации будут предлагать мини-сеты из рыбной продукции холдинга.

Как и в прошлые годы, на выставке представят широкий ассортимент продукции розничного бренда Borealis с новинкой – северной креветкой в лотке и пакете. Также на Seafood Expo Russia будут представлены новые информационные материалы о двух оптовых брендах - Glasialis и Ocean Spirit.

«В рамках форума мы участвуем в круглом столе, секция «Как правильно продавать рыбу». Наша презентация называется «Новая потребительская реальность – марка Borealis», - сообщил Сергей Сенников.

Оператор Seafood Expo Russia – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews. По данным организаторов, ожидается, что в выставке примут участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран.

В «Норебо» отмечают, что Seafood Expo Russia становится важной площадкой для рыбохозяйственного бизнеса России и привлекает все больше иностранных участников.

Fishnews

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