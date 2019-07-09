Новости
Китайских рыбаков обвинят в неуважении к интересам Аргентины. Фото MercoPress

Рыбаки Аргентины не рады китайским судам

Аргентинские рыбопромышленники просят власти не предоставлять стратегический доступ китайским коллегам в порты Патагонии. В рыбной отрасли республики обеспокоены активностью промыслового флота КНР вдоль исключительной экономзоны страны.

Рыбацкие общественные организации Аргентины направили письмо президенту, министру промышленности и труда, а также министру иностранных дел, сообщает южноамериканское новостное агентство MercoPress. По его информации, тревога вызвана слухами о планах предоставления китайским судам «стратегических коридоров» в портах Патагонии.

Представители отрасли отмечают, что в Южной Атлантике вдоль 200-мильной зоны страны работают от 350 до 450 китайских добывающих судов. По мнению аргентинских рыбаков, китайский флот ведет промысел без соблюдения сезонных ограниченный и правил сохранения биоресурсов, угрожая рыбным запасам республики. Особенно это касается трансграничных и далеко мигрирующих видов, в частности кальмаров.

«Нельзя предоставлять портовую инфраструктуру тем, кто неоднократно доказывал, что не уважает права и интересы Аргентины, в том числе незаконным промыслом», - говорится в письме. Предоставление доступа можно расценивать как официальное признание китайского «рыболовного» присутствия в этой зоне Мирового океана, подчеркивают авторы послания. По их мнению, рыбная отрасль КНР щедро субсидируется китайским правительством и имеет конкурентные преимущества перед Аргентиной на различных рынках.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Аргентина относится к неформальной группе стран членов ВТО, которые выступают против избыточного субсидирования рыбной отрасли национальными правительствами. КНР, напротив, выступает за смягчение ограничений.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРкальмарправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

Андрей ГИНКЕЛЬ

Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

Артем ВИЛКИН

Отзывы рыбаков помогают улучшить ЭПЖ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

Все интервью

Личное мнение

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Рыбакам надо звонить во все колокола

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Все материалы

Крупным планом

В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука ищет новые подходы к кильке

В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

Новые результаты Камчатки

Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

Инвестквоты: период адаптации

Все материалы

События

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

ВАРПЭ поставила задачи на год

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.