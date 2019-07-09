09 июля 2019 года

Рыбаки Аргентины не рады китайским судам

Аргентинские рыбопромышленники просят власти не предоставлять стратегический доступ китайским коллегам в порты Патагонии. В рыбной отрасли республики обеспокоены активностью промыслового флота КНР вдоль исключительной экономзоны страны.

Рыбацкие общественные организации Аргентины направили письмо президенту, министру промышленности и труда, а также министру иностранных дел, сообщает южноамериканское новостное агентство MercoPress. По его информации, тревога вызвана слухами о планах предоставления китайским судам «стратегических коридоров» в портах Патагонии.

Представители отрасли отмечают, что в Южной Атлантике вдоль 200-мильной зоны страны работают от 350 до 450 китайских добывающих судов. По мнению аргентинских рыбаков, китайский флот ведет промысел без соблюдения сезонных ограниченный и правил сохранения биоресурсов, угрожая рыбным запасам республики. Особенно это касается трансграничных и далеко мигрирующих видов, в частности кальмаров.

«Нельзя предоставлять портовую инфраструктуру тем, кто неоднократно доказывал, что не уважает права и интересы Аргентины, в том числе незаконным промыслом», - говорится в письме. Предоставление доступа можно расценивать как официальное признание китайского «рыболовного» присутствия в этой зоне Мирового океана, подчеркивают авторы послания. По их мнению, рыбная отрасль КНР щедро субсидируется китайским правительством и имеет конкурентные преимущества перед Аргентиной на различных рынках.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Аргентина относится к неформальной группе стран членов ВТО, которые выступают против избыточного субсидирования рыбной отрасли национальными правительствами. КНР, напротив, выступает за смягчение ограничений.

Fishnews