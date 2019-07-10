10 июля 2019 года

Поправки по расчету вреда ВБР прошли второе чтение

Госдума приняла во втором чтении поправки в закон о рыболовстве. Согласно этим изменениям, правительство сможет утверждать таксы для расчета размера вреда, причиненного водным биоресурсам.

Проект изменений закона о рыболовства «в связи с совершенствованием порядка возмещения вреда, причиненного водным биологическим ресурсам», правительство внесло в Госдуму в декабре 2018 г. В первом чтении поправки приняли 4 апреля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, во втором чтении депутаты рассмотрели законопроект 9 июля. Согласно предложенным изменениям, размер причиненного водным биоресурсам вреда будет определяться в соответствии с таксами, утвержденными Правительством РФ. Также для этого будут использоваться методики, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. А при отсутствии соответствующих такс и методик размер вреда рассчитают, исходя из затрат на восстановление ВБР.

По информации «Парламентской газеты», третье чтение запланировано на 11 июля.

Fishnews