10 июля 2019 года

Россия готовится к промыслу в гвинейских водах

В 2020 г. российский флот сможет начать вылов в исключительной экономической зоне Гвинейской Республики. Также стороны планируют сотрудничать в рыбохозяйственных исследованиях, контроле промысла и подготовке кадров.

Реализацию соглашения между правительствами России и Гвинейской Республики о сотрудничестве в области рыбного хозяйства обсудили заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел переговоры с министром рыболовства, аквакультуры и морского хозяйства Гвинейской Республики Фредериком Луа. Они обсудили реализацию межправительственного соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Встреча состоялась накануне III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые стартовали в Санкт-Петербурге.

Соглашение подписали на полях прошлогоднего форума и выставки в Северной столице в сентябре. Документ устанавливает принципы сотрудничества между Россией и Гвинеей в области сохранения и рационального использования живых морских ресурсов, а также управления ими в пределах исключительной экономзоны республики, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

Илья Шестаков отметил, что начало взаимодействия между двумя странами в области рыболовства положено более 35 лет назад, но актуализировано сравнительно недавно. «В прошлом году мы подписали межправительственное соглашение, теперь перед нами стоит задача по его реализации. Полагаю, что проведение сессии профильной комиссии, которая займется определением условий доступа российских рыболовных судов в исключительную экономическую зону Гвинеи, даст взаимовыгодный результат для наших государств», - сказал глава федерального агентства.

Фредерик Луа обратил внимание на значимые направления сотрудничества. В первую очередь, это научно-техническое взаимодействие для актуализации данных о состоянии рыбных запасов в водах Гвинеи. В том числе - проведение экспедиционных исследований, поддержка в области мониторинга, контроля и надзора за рыболовством и регулирование промысла, а также подготовка кадров.

Стороны подтвердили заинтересованность в осуществлении промысла российскими рыболовными судами в ИЭЗ африканской республики с начала 2020 г. Глава гвинейской делегации передал российской стороне статистические данные по вылову в национальных водах за последний период.

Руководитель Росрыболовства выразил готовность рассмотреть возможность выделения бюджетных мест для обучения гвинейских студентов в отраслевых вузах. Также российская сторона готова сформировать группу специалистов и направить их в республику для изучения системы контроля и подготовки предложений по ее оптимизации. Илья Шестаков добавил, что гвинейские студенты смогут проходить практику на российских рыбопромысловых судах, которые будут работать в ИЭЗ африканского государства.

Глава федерального агентства предложил продолжить обсуждение обозначенных тем на полях саммита «Россия-Африка» в Сочи в октябре 2019 г. и провести в его рамках первую сессию смешанной комиссии. Гвинейская сторона обещала рассмотреть эту инициативу.

По информации Росрыболовства, в соответствии с подписанным соглашением, Гвинея предоставляет российским судам возможность ведения промысла в своих водах. При этом условия доступа определяются на ежегодных сессиях специальной смешанной комиссии по рыбному хозяйству.

Стороны также осуществляют сотрудничество по таким направлениям, как борьба с ННН-промыслом, обмен информацией и документацией по вопросам рыбного хозяйства и аквакультуры, исследования в области рыболовства и аквакультуры, разработка и реализация научно-технических программ. Другие сферы взаимодействия - подготовка и повышение квалификации кадров для рыбной отрасли Гвинеи, разработка и реализация совместных проектов по морскому промыслу, переработка и реализация рыбопродукции, развитие технологии добычи и переработки. Также Россия и Гвинея планируют совместно развивать сопутствующие виды производственной деятельности: судостроение, судоремонт, строительство морозильных, холодильных и перерабатывающих мощностей. Кроме того, соглашение предусматривает проведение симпозиумов, семинаров, консультаций, тематических занятий и выставок в области рыбного хозяйства; привлечение инвестиций в развитие рыбохозяйственного сектора.

Fishnews