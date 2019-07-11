11 июля 2019 года

Поправки по ставкам сбора готовят к внесению в Госдуму

Проект изменений Налогового кодекса по сборам за пользование водными биоресурсами внесен в правительство. Планируются льготы в случае производства и поставки рыбопродукции на внутренний рынок, работы на новых судах, прибрежного рыболовства.

Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс по сборам за пользование водными биоресурсами внесен в правительство, рассказал журналистам на площадке международного форума и выставки в Санкт-Петербурге замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Ставки сбора за пользование водными биоресурсами будут приведены в соответствие с рыночной стоимостью рыбы и морепродуктов, в каких-то случаях – повышены, в каких-то – понижены, сообщил глава ведомства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, от повсеместного использования льготы по уплате 15% от нормативной ставки планируется уйти. Предполагается, что это позволит нарастить налоговую отдачу по сбору за пользование ВБР в 3-4 раза, отметил глава Федерального агентства по рыболовству.

Но при этом будет предусмотрено льготы при переработке и поставке продукции на внутренний рынок, при использовании новых судов, при прибрежном рыболовстве, перечислил руководитель Росрыболовства.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) проходят с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператором Seafood Expo Russia выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

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