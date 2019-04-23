23 апреля 2019 года

Валентина Матвиенко призвала главу Росрыболовства к открытости

В ближайшее время проект изменений Налогового кодекса по сборам в рыбохозяйственном комплексе будет внесен в правительство, сообщил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко задала главе федерального агентства вопрос о налогообложении в рыбной отрасли при рассмотрении закона о крабовых аукционах. Правительство заканчивает работу над внесением изменений в Налоговый кодекс в части увеличения ставок сбора за пользование водными биоресурсами и отмены льготы, которой пользуются предприятия, сообщил Илья Шестков. Он отметил, что ставки не индексировались с 2004 г.

Председатель Совфеда спросила, почему Минсельхоз столько лет не принимал мер. Поручение было дано по итогам заседания президиума Госсовета, изменения разрабатывались, было принято решение отложить принятие закона до 2020 г., рассказал замминистра – глава Росрыболовства.

«Сейчас изменения в Налоговый кодекс подготовлены, уже со всеми согласованы, в ближайшее время мы их будем вносить в Правительство РФ. И я надеюсь, что в этом году мы сможем принять эти изменения», – заявил Илья Шестаков.

Валентина Матвиенко призвала, чтобы эта работа велась в диалоге с теми, кто трудится в отрасли, сообщает корреспондент Fishnews. «Всегда надо, чтобы это было публично, чтобы не рождались всякие слухи, неправильные разговоры и т.д. Публично, открыто, в диалоге, тогда это даст наибольший результат», – обратилась к руководителю ведомства сенатор.

Fishnews