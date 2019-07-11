11 июля 2019 года

Трофеи «краснокнижной» рыбалки изъяла полиция

В Тюменской области полицейские обнаружили в остановленной машине 130 особей стерляди – по словам водителя, для личного употребления. Причиненный ущерб предварительно оценили более чем в 600 тыс. рублей.

По оперативной информации, автомобиль с ценной рыбой выехал из села Вагай. Предполагаемого злоумышленника сотрудники ГИБДД остановили на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск.

В салоне машины правоохранители обнаружили 130 особей стерляди. Выяснилось, что житель села Червишево приехал в Вагайский район из Тюменского, чтобы порыбачить на Иртыше. По словам мужчины, на берегу реки неустановленные лица предоставили ему моторную лодку и сети. С их помощью задержанный добывал стерлядь крупными партиями на протяжении двух дней, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России. Подозреваемый заявил, что улов предназначался для личного употребления.

Рыба отправлена на ихтиологическую экспертизу, после чего будет уничтожена специализированными органами. По предварительной оценке, причиненный водным биоресурсам ущерб составил более 600 тыс. рублей.

Расследование продолжается, устанавливаются лица, способствовавшие совершению преступления. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с причинением крупного ущерба). Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Fishnews