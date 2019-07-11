11 июля 2019 года

«Картошка» из Белоруссии оказалась санкционным лососем

В Псковскую область попытались ввезти почти 23 тонны товара из Республики Беларусь, задекларированного как «картофель фри». Однако ветконтроль показал, что в коробках красная рыба.

Обман выявили сотрудники Псковской таможни и управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Специалисты задержали более 1124 коробок рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, сообщили Fishnews в пресс-службе управления. По его информации, в четырех коробках обнаружили брюшки лосося общим весом 81 кг. Согласно маркировочным этикеткам, продукция произведена предприятием Нидерландов – то есть ее ввоз нарушает продовольственное эмбарго, введенное в августе 2014 г. и продленное уже до конца 2020 г.

Информация о происхождении остальной части продукции изменена: на коробках выявлены очевидные следы замены этикеток, повреждения упаковки. Так, 80 коробок с брюшками лосося имели маркировку «картофель фри», 50 коробок с хребтами лосося - маркировку предприятия ООО «Серебро морей» (Московская область), 990 коробок с брюшками лосося – маркировку предприятия ООО «Русская рыба» (Рязанская область). В ветеринарном ведомстве отмечают, что это юрлицо исключено из ЕГРЮЛ как недействующее.

Вся продукция - 22,9 тонны нетто - изъята из оборота и будет уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации. Материалы направят в правоохранительные органы для установления круга лиц, причастных к незаконным действиям.

Fishnews

