31 августа 2018 года

«Санкционке» уготован печальный конец

По действующему законодательству, запрет на ввоз в Россию продовольственных товаров из ряда стран предусмотрен до конца 2019 г. По-прежнему контролирующие органы должны обеспечивать уничтожение такой продукции.

Правительство внесло изменения в Правила уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденные постановлением от 31 июля 2015 г. № 774. Документ определяет, каким образом должны уничтожаться товары, попадающие под эмбарго. Теперь в Правилах учли продление антисанкций до конца 2019 г.

Санкционная продукция должна незамедлительно изыматься и уничтожаться. Решение об этом уполномочены принимать сотрудники ФТС, Россельхознадзора, Роспотребнадзора. Процесс обязательно должен фиксироваться на видео и фото, сообщает корреспондент Fishnews.

Уничтожать «санкционку» можно только «с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды».

Напомним, что в июле президент России Владимир Путин в четвертый раз продлил сроки действия ограничений по поставкам продовольствия из стран, «принявших решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению». Ответные меры, таким образом, продолжат действовать и в 2019 г.

Согласно постановлению правительства, запрещен ввоз в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, государства Евросоюза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. При этом перечень такой продукции кабмин менять не стал. В список по-прежнему входит продукция из водных биоресурсов.

Fishnews