12 июля 2019 года

Аквакультура: устойчивый рост в ответ на вызовы

Опыт развивающихся стран показывает - прогресс аквакультуры прямо связан с поддержкой государства как в плане регулирования отрасли, так и экономических преференций, отметили участники круглого стола на Seafood Expo Russia 2019.

День аквакультуры, объявленный 11 июля на площадке Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia), открылся с круглого стола, включенного и в программу Международного рыбопромышленного форума. Российские и зарубежные эксперты обсудили потенциал товарного рыбоводства на глобальном и региональном уровне и механизмы его реализации.

Организаторами мероприятий выступили Expo Solutions Group совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН и Евразийским аквакультурным альянсом. Представитель Бюро ФАО по связи с РФ Агаси Арутюнян подчеркнул, что в достижении целей устойчивого развития, одобренных ООН на период до 2030 г., агропродовольственный сектор, в том числе аквакультура, играет одну из ключевых ролей. Сейчас эта отрасль обеспечивает более половины мирового потребления морепродуктов.

В нашей стране аквакультура тоже рассматривается как одна из точек роста рыбохозяйственного комплекса. Как сообщает корреспондент Fishnews, отраслевая программа предполагает рост объемов производства продукции рыбоводства почти до 300 тыс. тонн к 2024 г. Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что хотя в сравнении с выловом дикой рыбы эта цифра невелика, потенциал ее дальнейшего увеличения весьма значителен.

«У нас в среднем рост последние годы - 5-10% по аквакультуре, в то время как промысел, судя по всему, достиг определенной планки, и даже удержать ее выше 5 млн тонн будет сложно», - констатировал представитель рыбного ведомства.

Он обратил внимание, что нередко именно регионы, обделенные дикой рыбой, активно занимаются аквакультурой, хотя встречаются и исключения вроде Мурманской области. В основном в России культивируют рыбу малоценную и приближенную к потребителю - это карповые и растительноядные. Однако северо-запад страны демонстрирует неплохие показатели по форели и семге, куда более востребованным рынком и прибыльным объектам культивирования. А на юге - в Крыму и Севастополе - фермеры делают ставку на популярные виды моллюсков - устрицы и мидии.

По словам Василия Соколова, как раз в этой области сосредоточены усилия регулятора, «чтобы основная поддержка направлялась именно на индустриальные хозяйства». Сравнение даже похожих по природным условиям регионов показывает, что отстают территории, которые вовремя не приняли стимулирующих мер и не создали преференций для рыбоводов. «Везде очень разные географические условия, но поддержка и фокус субъекта играют очень большую роль. Если не поддерживать на самом начальном уровне, аквакультура имеет мало шансов для выживания», - подчеркнул замглавы Росрыболовства.

Зато в глобальном разрезе перспективы аквакультуры особых тревог не вызывают. Прогноз на будущее позитивный, выразил мнение эксперт по вопросам рыболовства ФАО Марсио Кастро де Соуза. Аквакультура - это надежный источник рыбной продукции, повышающий доступность животного белка для населения планеты. Причем развивающиеся страны, по всей видимости, продолжат играть важнейшую роль в поставках такой продукции.

Представитель ФАО также отметил значение технической оснащенности предприятий. «Технологии - это ключевой элемент устойчивости в аквакультурном секторе. Устойчивость - это ключ к стабильности сектора и развитию в будущем. «Мы будем есть больше фермерской рыбы», - обрадовал коллег Марсио Кастро де Соуза.

Опытом выстраивания за сравнительно короткий срок развитой индустрии товарного рыбоводства на круглом столе поделились представители профильных ведомств Турции и Индонезии. В обеих странах власти принимали и последовательно воплощали стратегические программы, стимулируя активность бизнеса в секторе аквакультуры, устанавливая четкие стандарты и правила регулирования.

Рентабельность отечественной аквакультуры может быть весьма привлекательной - до 45%, привела цифры партнер консалтинговой компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд. Активный интерес у инвесторов, по ее словам, вызывают проекты с использованием УЗВ, марикультура на Дальнем Востоке и садковое выращивание рыбы. Рисков тоже немало - это заболевания рыб, ошибки в выборе технологии, нехватка рыбоводных участков, длительный срок роста объектов разведения.

У отечественных рыбоводов есть возможность привлечь льготное финансирование по линии Минсельхоза - по ставке до 5%, но оно охватывает не все направления деятельности. «Если мы хотим достичь 700 тыс. тонн к 2030 г., следует больше внимания уделять и господдержке, и ее точечному применению в интересах сектора аквакультуры», - рекомендовала Инна Гольфанд.

Нынешние темпы развития отрасли вполне приемлемы, охарактеризовал ситуацию президент Союза аквакультуры Юрий Киташин. «За последние 15 лет мы выросли практически в три раза. Ни одна из европейских стран кроме Норвегии не может похвастаться такой динамикой роста», - заявил он.

Свести вместе такие факторы, как наличие подходящего рыбоводного участка, инфраструктуры, береговой базы и человеческого капитала даже при наличии достаточных финансовых средств очень тяжело. Поэтому на рост за счет новых проектов рассчитывать сложно, а вот масштабирование уже имеющихся предприятий имеет смысл. Кроме того, надо решать вопрос с техническим их вооружением, иначе продуктивность акваторий не повысить.

«Не стоит ожидать взрывного роста аквакультуры. Сегодня мы выращиваем 250 тыс. тонн и не будем завтра выращивать 500 тыс. тонн, и даже через пять лет не будем. Но 10% роста в год - это очень хороший темп. Задача - оставаться в этом темпе роста, тогда мы быстро достигнем хороших объемов производства и по крайней мере удовлетворим потребности нашего рынка», - сделал вывод Юрий Киташин.

Подводя итоги дискуссии, Василий Соколов предположил, что дальнейший рост мировой аквакультуры вряд ли зависит от ведущих стран. «Даже Китай, скорее всего, уже не будет так интенсивно наращивать производство. Думаю, именно страны, которые показывали до недавнего времени очень низкий уровень, как раз станут драйверами роста для аквакультуры, и Россия в их числе», - добавил он.

Упомянутый рубеж в 700 тыс. тонн, по мнению замруководителя федерального агентства, уже не выглядим недостижимым, но путь к нему очень сильно зависит от компетенций. «Единственное, что сдерживает Россию, это отсутствие грамотных специалистов. Как только их количество будет достаточным, мы 700 тыс. тонн сделаем гораздо быстрее, чем планировали», - заключил Василий Соколов.

Глобальный диалог передал эстафету более локальным вопросам. На круглом столе «Вызовы и перспективы для развития аквакультуры» представители бизнес-сообщества говорили об успешных кейсах - как в России, так и за ее пределами, неосвоенных, но заманчивых направлениях сектора и внедрении научных разработок непосредственно в практику рыбоводных хозяйств.

Конкретные решения и технологии предлагались здесь же - в зоне презентаций выставки. Производители оборудования и страховые компании знакомили аквафермеров со своей продукцией и услугами, а сотрудники отраслевых институтов и ведомственных организаций давали рекомендации по употреблению кормов для рыб и научному сопровождению процесса выращивания.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператор Seafood Expo Russia – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews. По данным организаторов, в выставке принимает участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран.

Fishnews